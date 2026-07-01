حدادعادل: تداوم راه رهبر شهید، معیار صداقت در وفاداری به مکتب انقلاب است

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ غلامعلی حدادعادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، در نخستین همایش بینالمللی «مکتب امام مجاهد شهید؛ تبیین اندیشه، سیره و حکمرانی حضرت آیتالله خامنهای» که صبح امروز در فرهنگستان علوم برگزار شد، با گرامیداشت ایام محرم و ادای احترام به رهبر شهید، اظهار کرد: فقدان رهبر عزیز، اندوهی بزرگ برای همه ماست و امروز بیش از هر زمان دیگری باید برای شناخت عمیقتر شخصیت، اندیشه و مکتب ایشان تلاش کنیم.
وی ادامه داد: ادامه دادن راه رهبر شهید، معیار صداقت ما در ابراز محبت و وفاداری به ایشان است و آنچه اهمیت دارد، تلاش برای ماندگاری مکتب و اندیشهای است که از خود به یادگار گذاشتهاند.
رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی با اشاره به مقالهای که به درخواست مؤسسه فرهنگی ـ پژوهشی انقلاب اسلامی نگاشته است، گفت: این مقاله با عنوان «برخی از راهبردهای کلان امام شهید انقلاب اسلامی در امت و ملت» برای انتشار در یادنامهای ویژه تدوین شده و هدف آن تبیین ابعاد مختلف اندیشه راهبردی رهبر شهید است.
حدادعادل با بیان اینکه پیشتر در قالب ۳۲ جلسه تصویری، خاطرات و دیدارهای خود با رهبر شهید را روایت کرده است، افزود: در این مقاله تلاش کردهام این پرسش را پاسخ دهم که اگر قرار باشد در دانشگاهها و مراکز تربیت مدیران ارشد کشور، از جمله دانشگاه عالی دفاع ملی، اندیشه و شیوه حکمرانی رهبر شهید تدریس شود، چه چارچوبی باید ارائه شود.
وی تصریح کرد: در این نوشتار، ابتدا برخی ویژگیهای فردی رهبر شهید بهصورت اجمالی بیان شده و سپس ۱۰ راهبرد کلان ایشان مورد بررسی قرار گرفته است. البته این کار را باید یک تمرین مقدماتی دانست و معتقدم در آینده باید اثری جامعتر با استناد به منابع و مصادیق متعدد تدوین شود تا قابلیت تدریس در دانشگاهها را داشته باشد.
حدادعادل در ادامه سخنان خود با اشاره به ابعاد شخصیتی رهبر شهید اظهار داشت: درباره ایشان از هر منظر میتوان سخن گفت و هرچه گفته شود، باز هم ناگفتههای فراوانی باقی خواهد ماند. هرگاه به یاد ایشان میافتم، این بیت فروغی بسطامی در ذهنم تداعی میشود: «با صد هزار جلوه برون آمدی که من / با صد هزار دیده تماشا کنم تو را»؛ چرا که عظمت شخصیت ایشان فراتر از آن است که بتوان همه ابعاد آن را به تصویر کشید.
وی با اشاره به ویژگیهای شخصیتی رهبر شهید، اظهار داشت: پرداختن به راهبردهای کلان ایشان در اداره کشور به معنای غفلت از سایر ابعاد شخصیت آن مرد بزرگ نیست؛ شخصیتی که هنوز پس از گذشت چند ماه از شهادتش، باور فقدان او برای بسیاری دشوار است.
وی افزود: رهبر شهید، مؤمنی متقی، متوکل و متکی به خداوند بود و ایمان، سراسر وجود او را فرا گرفته بود. در همه فراز و نشیبهای زندگی، اتکای او به خداوند عامل ثبات و استواریاش بود و مصداق آیه شریفه «إِنَّ صَلَاتِی وَنُسُکِی وَمَحْیَایَ وَمَمَاتِی لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ» به شمار میرفت.
حدادعادل با بیان اینکه رهبر شهید، عابد، مجتهد و پارسا بود، تصریح کرد: اندیشه، گفتار و رفتار ایشان با آموزههای قرآن کریم عجین شده بود و قرآن را در پرتو مکتب اهلبیت(ع) میفهمید و تفسیر میکرد.
رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، اخلاص در برابر خداوند و انصاف در برخورد با مردم را از برجستهترین ویژگیهای اخلاقی رهبر شهید برشمرد و گفت: ایستادگی بر حق، دفاع از عدالت و مقابله با باطل، همواره از اصول تغییرناپذیر زندگی ایشان بود.
وی با اشاره به سادهزیستی رهبر شهید خاطرنشان کرد: ایشان در عین اهتمام جدی به مسائل دنیوی و اخروی مردم، هیچگاه دلبسته مظاهر مادی نشد و نه خود و نه خانوادهاش در پی اندوختن مال و ثروت نبودند.
حدادعادل، خوشخلقی، مردمداری، وفاداری، جوانمردی با دوستان و مدارا با دشمنان شخصی را از دیگر ویژگیهای رهبر شهید دانست و افزود: وسعت دانش، ذهنی پویا، ذوق هنری، طبع لطیف، سخنوری، نویسندگی فصیح، شاعری و نظم در کار از دیگر خصوصیات برجسته ایشان بود، اما آنچه بیش از همه علم ایشان را ممتاز میکرد، حکمتی بود که از دل نورانیاش سرچشمه میگرفت.
وی در پایان این بخش از سخنان خود، شجاعت در بیان حق و ایستادگی در برابر دشمنان را از مهمترین ابعاد شخصیت رهبر شهید برشمرد و تأکید کرد: آنچه بیان شد تنها بخشی از فضایل و کمالات ایشان است و مقدمهای برای تبیین راهبردهای کلان مکتب رهبر شهید به شمار میرود. سپس نخستین راهبرد این مکتب را تشریح کرد
حدادعادل در تشریح راهبرد نخست رهبر شهید، بر تداوم راه امام خمینی تأکید کرد و گفت: ایشان نهتنها از روی علاقه، بلکه با اعتقاد عمیق فکری به اندیشههای امام پایبند بود و در طول ۳۶ سال رهبری، هرگز خود را در عرض امام قرار نداد. به گفته وی، رهبر شهید همواره نسبت به تحریف اندیشههای امام هشدار میداد و انقلاب اسلامی را بدون نام امام خمینی غیرقابل شناخت میدانست و معتقد بود همه راهبردهای بعدی، ریشه در همین اصل دارند.
وی راهبرد دوم را «استقلال ایران» عنوان کرد و افزود: رهبر شهید استقلال کشور را شرط عزت ملی میدانست و با استناد به تجربه تاریخی دخالت قدرتهای خارجی، بر ایستادگی در برابر فشارهای بیرونی تأکید داشت. حدادعادل گفت اصرار ایشان بر حفظ دستاوردهای هستهای نیز از همین نگاه ناشی میشد و معتقد بود هرگونه عقبنشینی، دشمن را به مطالبه امتیازات بیشتر ترغیب میکند.
رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، ایستادگی در برابر نظام سلطه جهانی را راهبرد سوم برشمرد و اظهار داشت: رهبر شهید با شناخت دقیق ماهیت استعمار و سرمایهداری غرب، سلطهگری را مردود میدانست و آمریکا را نماد اصلی نظام سلطه در جهان امروز معرفی میکرد. به گفته وی، ایشان همواره مسئولان را نسبت به فریب ظاهر دیپلماتیک دشمنان هشدار میداد.
حدادعادل، مقابله با رژیم صهیونیستی و حمایت از فلسطین را راهبرد چهارم دانست و گفت: رهبر شهید، مسئله فلسطین را مهمترین مسئله جهان اسلام میدانست و رژیم صهیونیستی را ابزار سلطه غرب برای جلوگیری از استقلال کشورهای اسلامی معرفی میکرد. وی افزود حمایت از آرمان فلسطین و جبهه مقاومت، از اصول ثابت سیاستهای ایشان بود.
وی در ادامه، وحدت ملت و وحدت امت اسلامی را راهبرد پنجم عنوان کرد و گفت: رهبر شهید با الهام از آموزههای قرآن، وحدت را شرط تحقق اهداف اجتماعی و سیاسی میدانست و معتقد بود اختلاف، زمینه شکست ملتها و انقلابها را فراهم میکند.
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