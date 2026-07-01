به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در نشستی که به میزبانی معاونت پژوهش حوزه های علمیه و با حضور رئیس نمایندگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در قم برگزار شد، تفاهم نامه‌ای برای توسعه همکاری‌ها در عرصه بین‌الملل به امضاء رسید.

این تفاهم نامه که در چهار محور اصلی تنظیم شده است، شامل رصد مطالعات بین‌المللی، توانمندسازی پژوهشگران، بین‌المللی‌سازی پژوهش‌های مرتبط با حوزه علوم اسلامی و انسانی_اسلامی و برگزاری، توسعه و اجرای جایزه جهانی شهید صدر ره در عرصه علوم انسانی اسلامی می‌شود.

در این جلسه که در ایام شهادت امام حسین (ع) و نیز در آستانه تشییع پیکر مطهر رهبرشهید امام خامنه ای (ره) برگزار شد، حجت‌الاسلام والمسلمین عباسی، معاون پژوهش حوزه‌های علمیه، تاکید کرد: امروزه توجه و التفات به مطالعات و مباحث بین الملل بلند پروازی و بحث لوکس نبوده بلکه این ادبیات و گفتمان ایجاد شده بخش مهمی از رسالت حوزه علمیه است.

وی با اشاره به عمق و غنای علمی موجود در معارف اهل بیت (ع) مانند صحیفه سجادیه اشاره کرد: اگر فقط و فقط صحیفه سجادیه داشتیم، ما باید خودمان متمدن ترین انسان ها می شدیم و می‌توانستیم به تمدن عالی بشری، انسان ها را دعوت کنیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین عباسی، علم و معنویت را دو مؤلفه بسیار جذاب و راه ارتباط گیری با مخاطب بیرونی دانسته و به پیوند محکم علوم انسانی و اسلامی، علوم و معارف دینی و علوم و معارف اهل بیت (ع) با این دو مؤلفه اشاره کرد و در ادامه عدم حضور در سطح فعالیت های بین المللی را یک فرصت ناشناسی دانست.

آقای رفعتی، رئیس نمایندگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در استان قم نیز با استناد به بیانات رهبر شهید در دیدار با دست اندرکاران سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، فرهنگ را از اندیشه جدا ندانسته و اشاره کرد: در پسا جنگ احتمالا ما با سوالات بیشتری مواجه هستیم در زمینه شیعه شناسی و ایران شناسی.

وی تفکر شیعی، ایدئولوژی و آینده پژوهی شیعه را الآن روی بورس مباحث علمی دانسته و ضمن اشاره به حجم انبوه کارهای انجام شده در قم، افزود: «قم مثل یک معدن طلاست که این یا استخراج نشده یا به صورت سنگ خام استخراج شده. این باید فرآوری شود و متناسب با آن مخاطب عرضه شود.» ایشان در ادامه اشاره داشت که بتوانیم دستاوردهای حوزوی را با یک فراوری و فرایندی به نمایش بگذاریم.

شایان ذکر است، این تفاهم نامه ذیل توافق نامه کلان میان مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به امضا رسیده است.

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