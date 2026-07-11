به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در بخش‌های قبلی این نوشته، بر اساس دعاهای صحیفه سجادیه، «بصیرت‌افزایی و گسترش باورهای اعتقادی» به‌عنوان یکی از ابزارهای مقابله با نفوذ دشمنان و «کوتاه کردن توان رسانه‌ای دشمن» به‌عنوان یکی از عوامل جلوگیری از این نفوذ بیان شد. امام سجاد (ع) در دعاهای مختلف صحیفه سجادیه، موضوعات دیگری مانند «لزوم حفظ وحدت ملی» یا «ایجاد قدرت ملی» با هدف ایجاد رعب در دل دشمنان را از دیگر راهکارهای مقابله با نفوذ دشمن بیان کرده‌اند. به‌عنوان نمونه، در دعای ۲۷ صحیفه سجادیه که به‌عنوان دعای مرزداران شناخته می‌شود، امام سجاد (ع) بارها با عبارت‌های مختلف از خداوند درخواست می‌کند که در دل دشمنان رعب و ترس ایجاد نماید.

به‌عنوان نمونه، در فراز پنجم این دعا آمده است: «وَ اخْلَعْ وَثَائِقَ أَفْئِدَتِهِمْ؛ بندهای دلشان را از جا برکن.» همچنین، در جملات دیگر بار دیگر این درخواست را تکرار می‌کند: «وَ امْلَأْ أَفْئِدَتَهُمُ الرُّعْبَ؛ دلشان را از بیم و ترس پر کن.» امام سجاد (ع) در فراز یازدهم همین دعا، بار دیگر برای سومین بار از خداوند درخواست می‌کند که: «اللَّهُمَّ أَخْلِ قُلُوبَهُمْ مِنَ الْأَمَنَةِ؛ خدایا! دل‌هایشان را از آرامش تهی ساز.» و در جملات بعدی، برای چهارمین بار دعا می‌فرمایند که: «جَبِّنْهُمْ عَنْ مُقَارَعَةِ الْأَبْطَالِ؛ آنان را از کوبیدن دلیران بترسان.»

روشن است که ایجاد ترس در میان دشمنان، علاوه بر امدادهای الهی، نیازمند «قدرتمندی عینی» است تا به اصطلاح امروزی، با ابزار «تهدید مؤثر»، در دل آنان برای هرگونه اقدام، ترس و رعب ایجاد کند و آنان را برای هرگونه اقدام، دچار وحشت سازد. هر نوع تهدید نیز باید همراه خود، علائم و نشانه‌هایی را نشان دهد تا دشمن، آن تهدید را یک واقعیت قابل اجرا بداند؛ وگرنه، دشمن تنها آن را تهدیدی توخالی به شمار می‌آورد که هیچ تأثیری بر او ندارد.

از سوی دیگر، این توسعه قدرت باید همراه با حفظ «وحدت و انسجام ملی و اعتقادی» باشد. امام سجاد (ع) در دعای مرزداران، درخواست‌های متعددی برای مسلمانان و مجاهدان در مقابله با دشمنان از خداوند دارد که در یکی از آن‌ها، این‌گونه درخواست می‌کند: «أَلِّفْ جَمْعَهُمْ؛ در جمع آنان، الفت قرار بده.» این «الفت جمعی» یکی از مهم‌ترین موانع برای جلوگیری از نفوذ دشمن در میان مردم است که می‌تواند همانند سدی محکم در برابر اقدامات دشمن عمل کند.

بدیهی است که برای ایجاد این اتحاد ملی و انسجام دینی، علاوه بر تلاش‌های معنوی مانند افزایش بصیرت، باید تلاش‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی نیز صورت بگیرد که امام سجاد (ع) در دعای مرزداران بر آن‌ها تأکید داشته‌اند. به‌عنوان نمونه، امام سجاد (ع) در فراز دوم دعای ۲۷ صحیفه سجادیه، علاوه بر درخواست‌های نظامی، با این عبارات، درخواست‌های دیگری را نیز از خداوند طلب می‌کنند:

«اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ کَثِّرْ عِدَّتَهُمْ، وَ اشْحَذْ أَسْلِحَتَهُمْ، وَ احْرُسْ حَوْزَتَهُمْ، وَ امْنَعْ حَوْمَتَهُمْ، وَ أَلِّفْ جَمْعَهُمْ، وَ دَبِّرْ أَمْرَهُمْ، وَ وَاتِرْ بَیْنَ مِیَرِهِمْ، وَ تَوَحَّدْ بِکِفَایَةِ مُؤَنِهِمْ، وَ اعْضُدْهُمْ بِالنَّصْرِ، وَ أَعِنْهُمْ بِالصَّبْرِ، وَ الْطُفْ لَهُمْ فِی الْمَکْرِ. خدایا! بر محمّد و آلش درود فرست و تعدادشان را بیفزا و سلاحشان را تیز و برّا کن و اطراف و جوانبشان را محکم و نفوذناپذیر ساز و جمعشان را به هم پیوند ده و کارشان را رو به راه کن و آذوقه آنان را پی‌درپی برسان و سختی‌هایشان را به تنهایی کارساز باش و به یاری خود نیرومندشان ساز و به شکیبایی مددشان ده و آنان را در چاره‌جویی، دقت نظر عنایت کن.»

سید علی‌اصغر حسینی/ خبرگزاری ابنا

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