فراخوان ثبت آثار در جشنواره «روایت وداع» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ قرارگاه فرهنگی راهیان نور کشور، با هدف ثبت و بازتاب آیین‌ها و حضورهای مردمی در مراسم وداع، تشییع و تدفین رهبر شهید، فراخوانی برای دریافت آثار از عموم مردم منتشر کرد.

این جشنواره با تأکید بر اهمیت مستندسازی تصویری و روایی از مراسم باشکوه وداع با رهبر شهید انقلاب، از علاقه‌مندان دعوت می‌کند تا لحظات ماندگار و خاطرات جمعی خود را از این رویداد تاریخی ثبت و ارسال نمایند.

این جشنواره در دو بخش اصلی «مصور» و «مکتوب» برگزار می‌شود و شرکت در آن برای عموم شهروندان سراسر کشور آزاد است.

۱. بخش مصور :

فیلم کوتاه موبایلی (با فرمت افقی و ریلز)

ویدیو،کلیپ و نماهنگ

عکس موبایلی

۲. بخش مکتوب :

دلنوشته به رهبر شهید

خاطره‌نگاری از مراسمات وداع و تشییع

شرایط ارسال آثار:

متقاضیان می‌توانند آثار خود را به همراه مشخصات کامل شامل؛ نام و نام خانوادگی، شماره تماس و محل ثبت اثر، ارسال نمایند. همچنین برای برگزیدگان این جشنواره،جوایز نفیس همراه با تندیس و لوح تقدیر، در نظر گرفته شده است.

مهلت ارسال و نحوه ارسال:

مهلت ارسال آثار : تا پایان تیرماه ۱۴۰۵

آثار منتشر شده در فضای مجازی می‌بایست با ارجاع به صفحه اختصاصی جشنواره به نشانی revayatveda.ir ارسال شوند.

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