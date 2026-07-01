تشییع رهبر شهید، آغاز نهضتی نوین در جهان اسلام است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جایگاه فراملی رهبر شهید، پیوند عمیق ایشان با ملت‌های مسلمان و جبهه مقاومت، نقش‌آفرینی در تحولات منطقه و چشم‌انداز پیامدهای تشییع ایشان، محورهای اصلی گفت‌وگوی خبرنگار ابنا با حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمدمهدی تسخیری، معاون بین‌الملل دانشگاه ادیان و مذاهب، است. وی در این گفت‌وگو با اشاره به ابعاد تمدنی شخصیت رهبر شهید، معتقد است محبوبیت ایشان از مرزهای جغرافیایی فراتر رفته و به سرمایه‌ای معنوی برای ملت‌های مسلمان تبدیل شده است؛ سرمایه‌ای که به باور او، در آینده تحولات جهان اسلام و جبهه مقاومت نیز تأثیرگذار خواهد بود.

اقتدار اخلاقی رهبر شهید، هیمنه پوشالی استکبار را شکست

حجت الاسلام والمسلمین دکتر تسخیری در تبیین ابعاد شخصیت و جایگاه فراملی مقام معظم رهبری و امام شهید، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (ره)، گفت: حقیقتاً نمی‌توان واکاوی جامعی از پیوند ناگسستنی میان آرمان‌های بلند انسانی و حقیقت ولایی ایشان ارائه کرد.

وی افزود: جایگاه فرامرزی و نفوذ قلبی ایشان در میان ملت‌های مسلمان و مستضعف، به عوامل متعددی بستگی دارد که به برخی از آنها اشاره می‌کنم.

معاون بین‌الملل دانشگاه ادیان و مذاهب با بیان اینکه نخستین عامل، تجلی اقتدار اخلاقی در برابر هیمنه پوشالی استکبار است، گفت: بزرگ‌ترین سرمایه ایشان، شجاعت در گفتار و صدق در عمل بود. در دورانی که بسیاری از رهبران سیاسی جهان ناچار به پذیرش سلطه قدرت‌های بزرگ یا رعایت ملاحظات دیپلماتیک کاذب بودند، ایشان با منطقی استوار و بیانی نافذ، هویت مستقل اسلامی را فریاد می‌زدند. این صراحت لهجه، مرهمی بر زخم تحقیرشدگی ملت‌هایی بود که سال‌ها زیر سایه استعمار شرق و غرب، هویت خویش را گم‌گشته می‌یافتند.

ام‌القرای جهان اسلام؛ نگاهی فراتر از مرزهای ملی

وی، رعایت همزمان منافع ملی و آرمان‌های فراملی را دومین ویژگی رهبر شهید برشمرد و تصریح کرد: نگاه دوجانبه اما هم‌گرای ایشان به ملت ایران و امت اسلامی، ایران را نه یک دژ حصارکشیده، بلکه «ام‌القرای جهان اسلام» می‌دید. این جهان‌بینی، ایشان را از یک رهبر سیاسی صرف به پدر معنوی مستضعفان بدل کرد. تعابیری که از ایشان در حمایت از مردم ستمدیده یمن، فلسطین، لبنان، افغانستان و کشمیر صادر می‌شد، صرفاً بیانیه‌های سیاسی نبود، بلکه دغدغه‌های قلبی بود که با جان و دل آن ملت‌ها پیوند می‌خورد.

پیوند ولایت با ملت‌ها؛ سرمایه‌ای فراتر از ساختارهای سیاسی

دکتر تسخیری ادامه داد: سومین عامل، پیوند وثیق ولایت با ملت های مسلمان کشورهای اسلامی است. در جوامعی چون عراق، لبنان و پاکستان، جایگاه ایشان فراتر از ساختارهای حقوقی یک دولت‌مرد است. بسیاری از مردم این سرزمین‌ها، ایشان را تجسم عدالت مرجعیت و حکمت ولایت می‌دانند. هنگامی که ایشان در بحران‌های وجودی این ملت‌ها، مانند فتنه داعش در عراق یا بلایای طبیعی در پاکستان، با قاطعیت و درایت و با بهره‌گیری از بازوهای توانمندی چون سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، در کنار مردم ایستادند، پیوندی روحانی و عاطفی میان رهبری و ملت‌های منطقه شکل گرفت که هیچ‌گونه تبلیغات رسانه‌ای دشمن قادر به گسستن آن نیست.

تقریب مذاهب، رهبر شهید را به محور وحدت امت تبدیل کرد

این استاد حوزه و دانشگاه، امت‌سازی و پرهیز از تفرقه را از دیگر عوامل این جایگاه دانست و گفت: تلاش‌های مخلصانه ایشان برای تقریب مذاهب و جلوگیری از نزاع‌های قومی و مذهبی، به‌ویژه در حوزه تمدنی ایران، افغانستان و پاکستان، ایشان را به محور وحدت تبدیل کرد. مردم در گوشه و کنار جهان اسلام، ایشان را شخصیتی می‌دیدند که نه برای هژمونی سرزمینی، بلکه برای احیای عزت امت واحده گام برمی‌دارد.

شهادت رهبر شهید، آغاز موج تازه‌ای علیه جبهه استکبار

معاون بین‌الملل دانشگاه ادیان و مذاهب در ادامه با اشاره به شهادت امام شهید، اظهار کرد: شهادت مظلومانه ایشان، پایانی بر یک مسیر نبود، بلکه سرآغاز سیلی سهمگین بر پیکره جبهه استکبار است. شهادت، عالی‌ترین درجه پیوند یک رهبر با آرمان‌های الهی است و همین تقدس خون، بستری فراهم خواهد کرد که نهضت‌های آزادی‌بخش در سراسر جهان اسلام، مستحکم‌تر و باانگیزه‌تر از گذشته، برای قلع‌وقمع ظالمان مهیا شوند.

تشییع رهبر شهید می‌تواند معادلات منطقه را تغییر دهد

وی افزود: به نظر می‌رسد پس از تشییع پیکر طاهر و مطهر رهبر شهیدمان، باید منتظر تحولات نویدبخش در صحنه بین‌الملل باشیم؛ تغییراتی که جهان حق‌خواه را علیه سلطه‌طلبان مستکبر آمریکایی و وابستگان آنان در منطقه برخواهد انگیخت و انقلاب‌های تمدنی را نمایان خواهد ساخت، به گونه‌ای که رژیم کودک‌کش صهیونیستی پایان خویش را در آن می‌بیند. ملت‌های مسلمان، چه در فلسطین، لبنان، عراق، یمن، پاکستان، کشمیر و افغانستان و چه در سایر کشورهای غربی، خود را از آنِ امام شهیدمان، که امام همه بود، می‌دانند.

دکتر تسخیری تأکید کرد: محبوبیت ایشان نه از رهگذر زور و زر، بلکه از مسیر مهرورزی به مظلوم و ایستادگی در برابر ظالم حاصل شد؛ حقیقتی که مرزهای جغرافیایی را درنوردید و مرزهای دلی را فتح کرد.

رهبر شهید، ملجأ عزت و اقتدار امت اسلامی بود

استاد دانشگاه ادیان و مذاهب در ادامه سخنان خود، با اشاره به سیمای تمدنی و پیوندهای فراملی رهبر شهید، اظهار کرد: جایگاه رهبر فرزانه شهید در گستره وسیع جهان اسلام، فراتر از یک کنشگر سیاسی متعارف و در تراز «ملجأ عزت و اقتدار امت اسلامی» تعریف می‌شد. این منزلت رفیع، نه برآمده از رویدادهایی گذرا و ناگهانی، بلکه حاصل سالیان متمادی مجاهدت مخلصانه، پیوندهای عمیق ایمانی و تعاملات برخاسته از صدق نیت بود که توده‌های مسلمان را به ایشان پیوند می‌زد.

رهبر شهید، مکتب مقاومت را در قلب فلسطین نهادینه کرد

وی با اشاره به مسئله فلسطین افزود: اگرچه نظام جمهوری اسلامی از نخستین روزهای حیات خود همواره پرچم‌دار دفاع از آرمان فلسطین بوده است، اما در دوران زعامت امام خامنه‌ای شهید، این پیوند ابعاد راهبردی و عاطفی بدیعی یافت. ایشان با عبور از مواضع صرفاً دیپلماتیک، «مکتب مقاومت» را در قلب فلسطین نهادینه کرد. بزرگ‌مردانی چون شهیدان عبدالعزیز رنتیسی، شیخ احمد یاسین، شقاقی، هنیه و سنوار، در حریم مکتب تربیتی ایشان، معنای «عشق عملی» را دریافتند؛ عشقی که نه در نطق‌ها، بلکه در پیچیده‌ترین ادوار جهاد، با حمایت‌های راهبردی و وحدت‌بخش تجلی یافت. از این رو، شهادت ایشان نه تنها برای ملت ایران، بلکه برای امت مقاوم فلسطین نیز به منزله فقدان پدری دلسوز و تکیه‌گاهی نفوذناپذیر بود.

عراق؛ میدان تبلور پیوند مقاومت و ولایت

معاون بین‌الملل دانشگاه ادیان و مذاهب، عراق را از دیگر عرصه‌های تجلی این پیوند دانست و گفت: رهبران نهضت مقاومت در عراق، از دوران طلایی حضور عالم مجاهد، شهید آیت‌الله سید محمدباقر حکیم، تا فرماندهان سرافراز دوران پس از سقوط صدام، همگی در مدرسه فکر و سلوک ایشان بالیدند. این ارتباط وثیق که در مقاطع سرنوشت‌سازی همچون ایستادگی در برابر یورش داعش، یاری‌رسانی‌های مستمر اقتصادی و تسهیل خیزش تمدنی اربعین متجلی بود، چنان با تار و پود هویت نوین عراق گره خورده است که هیچ توطئه‌ای قادر به گسستن آن نخواهد بود.

لبنان؛ جایی که ولایت به سبک زندگی بدل شد

وی با اشاره به تحولات منطقه شامات، به‌ویژه لبنان، اظهار کرد: لبنان، این سرزمین ایثار، در دوران امام شهیدمان میعادگاه ولایت و جان‌نثاری بود. در این سرزمین، مفهوم «ولایت فقیه» نه یک نظریه، بلکه سبک زندگی و طریق رستگاری است. اسطوره‌های مقاومت، از شیخ راغب حرب و سید عباس موسوی گرفته تا شهیدان طریق قدس، سید حسن نصرالله، سید هاشم صفی‌الدین، عماد مغنیه و دیگران، همگی در مکتب امام خامنه‌ای، درس شهامت و آزادگی آموختند. این پیوند خونی، حقیقتی است که در طوفان حوادث نه تنها ضعیف نمی‌شود، بلکه با هر شهادت، ریشه‌های آن استوارتر می‌شود.

یمن؛ پیوندی ناگسستنی بر مدار صداقت و نصرت الهی

دکتر تسخیری با اشاره به مردم یمن نیز گفت: مردمان یمن، این حماسه‌سازان معاصر، هرگز تدبیر پدرانه رهبر شهید در نجات خاندان مجاهد بدرالدین را از یاد نخواهند برد. پیوند میان رهبری انقلاب و مردم یمن، پیوندی از جنس معنویت ناب است؛ پیوندی که هیچ تیر و ترکش، تحریم و کشتاری قادر به گسستن آن نیست، زیرا بنیان آن بر «صداقت» و «نصرت الهی» استوار شده است.

پیوند امت با ولی‌فقیه با معادلات مادی قابل فهم نیست

وی در ادامه، با طرح این پرسش که «آیا جهان معاصر توانایی حل معمای عشق به رهبری را با محاسبات مادی دارد؟» تصریح کرد: برای مستکبران جهان که تنها زبان زور و موازین مادی را درک می‌کنند، حضور میلیونی و خروشان مسلمانان از اقصی نقاط گیتی در رثای این رهبر فرزانه، پدیده‌ای غیرقابل درک است. آنان از فهم این حقیقت عاجزند که پیوند میان «ولی‌فقیه» و «امت»، نه بر مبنای معادلات نفعی و سوداگرانه، بلکه بر پایه «عشق متعالی» استوار است. این عشق فراگیر که مرزهای جغرافیایی را درنوردیده و از لبنان تا فلسطین و از عراق تا جای‌جای آسیا و آفریقا را دربر گرفته است، نشان از حقیقت درخشان شخصیتی دارد که فراتر از یک سیاستمدار، مرجع معنوی قلوب مشتاقان حقیقت بود.

تشییع رهبر شهید، نماد تغییر پارادایم قدرت در جهان

دکتر تسخیری در ادامه با اشاره به مراسم تشییع رهبر شهید، اظهار کرد: بدون شک، حادثه‌ای که در پیش است، فراتر از یک مراسم و تجلی یک حقیقت خواهد بود.

وی افزود: واقعه‌ای که رقم خواهد خورد، تنها یک مراسم تشییع جنازه نخواهد بود، بلکه شاهد گذار از زمان به تاریخ خواهیم بود. همان‌گونه که گفته‌اند: «انسانی که جهانی فکر کند، جهان نیز به فکر اوست.» هنگامی که رهبری، فراتر از مرزهای جغرافیایی یک ملت، بار سنگین رنج‌های مستضعفان جهان را بر دوش بکشد، جهان نیز در پاسخ، خود را در گرو سوگ او می‌یابد. این رویداد، برخاستن یک «هویت جهانی» فراتر از ملیت‌های مرسوم است.

معاون بین‌الملل دانشگاه ادیان و مذاهب ادامه داد: این تشییع، فروپاشی نظم تک‌قطبی و بازخواست قدرت مستضعفان را نوید می‌دهد. از منظر علوم سیاسی، این تشییع نمادی از تغییر پارادایم قدرت، از مرکزیت مستکبران به حاشیه مستضعفان خواهد بود.

وحدت در عین تنوع؛ پیام جهانی تشییع رهبر شهید

وی تصریح کرد: حضور توده‌های مردم در عراق و سایر کشورها، نوعی انتقام تاریخی از جریان‌های استکبار خواهد بود. این حضور، پیوندی میان مظلومیت کربلا و مظلومیت عصر حاضر است؛ همان‌گونه که در قرآن کریم آمده است: «وَنُرِیدُ أَن نَّمُنَّ عَلَی الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِینَ»؛ «و می‌خواهیم بر مستضعفان زمین منت نهیم و آنان را پیشوایان و وارثان گردانیم.»

دکتر تسخیری با بیان اینکه تشییع رهبر شهید، بیانیه‌ای سیاسی علیه تمام چهره‌های نمادین ستم است، گفت: از یزید بن معاویه تا تمامی طغیانگران معاصر همچون ترامپ، نتانیاهو و دیگر سیاست‌مدارانِ سیاست استعمار، همگی در برابر این پیام قرار دارند. این یعنی شکست اخلاقی نظام‌های قدرت مبتنی بر زور در برابر قدرت معنویت برخاسته از ملت‌ها.

وی افزود: این تشییع، هویداگر پیوند میان «ملت» و «امت» و بازگشت به هویت تمدنی است. از دیدگاه جامعه‌شناسی، این رویداد فراتر از یک تجمع فیزیکی، کنشی جمعی و نمادین است که مفهوم «ملت» را به «امت» پیوند می‌زند.

معاون بین‌الملل دانشگاه ادیان و مذاهب ادامه داد: این رویداد تاریخی، تداوم پیوند رنج است. کسی که علاوه بر ملت ایران، غم مسلمانان و مظلومان جهان را بر دوش می‌کشد، در زمان رحلت، دیگر تنها یک رهبر ملی نیست، بلکه مرجع وجدانی برای جهان است. واکنش مردم در عراق، لبنان، پاکستان، کشمیر، یمن و دیگر کشورها نشان می‌دهد که مرزهای سیاسی در برابر پیوندهای عاطفی و ایدئولوژیک فرو می‌ریزد.

وی اظهار کرد: تشییع جثمان امام شهید و مظلوممان، تجلی وحدت در عین تنوع است. این تشییع نشان خواهد داد که چگونه یک جریان فکری می‌تواند از میان تفاوت‌های قومی و زبانی، جامعه‌ای جهانی بر پایه ارزش‌های مشترک بنا کند.

از دل تشییع رهبر شهید، تمدن نوین اسلامی متولد می‌شود

تسخیری تصریح کرد: به صراحت می‌گویم، تشییع پیکر پاک و مطهر ایشان، آغاز نهضتی نوین و براندازی تمدن مادی است. این رویداد، نقطه عطفی در گذار از تمدن مادی ـ مصرفی به سوی تمدن نوین اسلامیِ ارزش‌مدار خواهد بود.

وی افزود: جهان به چشم خود خواهد دید که این واقعه، عرش‌براندازی است و نه یک تشییع عادی؛ در واقع، براندازی عرش مستکبران است. تمدن نوین اسلامی، که آرزوی همیشگی رهبر فقید بود، از دل این تشییع و از میان اشک و فریاد مستضعفان پا به عرصه وجود خواهد گذاشت.

معاون بین‌الملل دانشگاه ادیان و مذاهب با تأکید بر ماندگاری این رخداد در تاریخ گفت: شک نکنید که این حادثه، بی‌سابقه خواهد بود؛ زیرا در تاریخ، معمولاً مرگ یک رهبر، آغاز زوال یک جریان بوده است، اما در اینجا، شهادت یک رهبر، تولد یک نهضت جهانی خواهد بود. این همان پارادوکس حیات پس از مرگ در مسیر حق است.

تشییع رهبر شهید؛ پایان هژمونی غرب و آغاز عصر ظهور حق

دکتر تسخیری در پایان خاطرنشان کرد: تشییع رهبر شهید، به معنای احیای سنت کربلایی و پیوند خون و شهادت است. این تشییع، تجلی عملی نظریه «شهادت» در اسلام است. پیوند میان نام «خامنه‌ای» و «حسین بن علی (ع)» در ذهن توده‌ها، این پیام را صادر می‌کند که مسیر حق، از کربلا تا دوران معاصر، مسیری واحد و تغییرناپذیر است.

وی افزود: جهان در این روز، شاهد پایان عصر «هژمونی غرب» و آغاز عصر «ظهور حق» خواهد بود. این تشییع، نه یک پایان، بلکه انقلابی معرفتی و تاریخی است که ساختارهای قدرت را به لرزه درمی‌آورد، مژده برآمدن وعده الهی را به گوش جهانیان می‌رساند و زمینه‌ساز ظهور برپاکننده عدل الهی در جهان و از بین برنده ستم و ستمکاران، یعنی منجی عالم بشریت، حجت بن الحسن المهدی (روحی و أرواح العالمین لتراب مقدمه الفداء)، خواهد بود.

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