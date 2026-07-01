به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلاموالمسلمین مهدی علیزاده به همراه جمعی از معاونان و مدیران حوزههای علمیه خواهران با خانم دکتر سیده زهره برقعی و معاونان و مدیران جامعه الزهرا سلاماللهعلیها دیدار و گفتگو کردند.
همافزایی حوزههای علمیه خواهران، زمینهساز نقشآفرینی مؤثر در دوران پساجنگ است
سرکار خانم سیده زهره برقعی، مدیر جامعهالزهرا سلاماللهعلیها ضمن خیرمقدم به حاضران، ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین علیهالسلام و یاران باوفای ایشان را تسلیت گفت و با اشاره به فضای حاکم بر محرم امسال، اظهار داشت: همزمانی این ایام با سوگ رهبر شهید انقلاب، حال و هوای متفاوتی به مراسم عزاداری بخشید و مسئولیت مجموعههای حوزوی را برای خدمترسانی و ایفای وظایف فرهنگی و اجتماعی سنگینتر کرد.
وی با اشاره به ضرورت برنامهریزی برای برگزاری هرچه بهتر برنامههای پیشرو، اظهار داشت: همه ظرفیتها باید برای انجام شایسته مسئولیتها و خدمت به مردم به کار گرفته شود.
مدیر جامعهالزهرا سلاماللهعلیها با بیان اینکه موضوع اصلاح و تنوعبخشی به مسیرهای جذب و پذیرش طلاب از دغدغههای چند سال اخیر بوده است، افزود: خوشبختانه در این زمینه نگاه مشترک و زمینه همکاری مناسبی میان جامعهالزهرا سلاماللهعلیها و مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران شکل گرفته و این همافزایی میتواند منشأ تحولات ارزشمند باشد.
برقعی با تأکید بر ظرفیتهای گسترده دو مجموعه، تصریح کرد: جامعهالزهرا سلاماللهعلیها با پشتوانه علمی، مدیریتی و تربیت هزاران دانشآموخته توانمند و همچنین مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران با برخورداری از شبکه گسترده مدارس علمیه در سراسر کشور، از ظرفیتهای کمنظیری برخوردارند که در صورت تعامل سازنده، میتوانند نقش مؤثری در حل مسائل جامعه ایفا کنند.
وی با اشاره به اهمیت همدلی و مشارکت اجتماعی، خاطرنشان کرد: همدلی و مواسات تنها یک فضیلت اخلاقی نیست، بلکه یکی از ارکان جامعهپذیری و تمدنسازی اسلامی به شمار میرود و حوزههای علمیه باید در تحقق این رویکرد پیشگام باشند.
مدیر جامعهالزهرا سلاماللهعلیها با تأکید بر ضرورت برنامهریزی برای شرایط پساجنگ، اظهار داشت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند همافزایی میان حوزههای علمیه هستیم و باید از هماکنون برای اقتضائات دوران پساجنگ برنامهریزی کنیم. حوزههای علمیه خواهران میتوانند در این عرصه نقش اساسی بر عهده داشته باشند.
وی با اشاره به حضور گسترده بانوان در عرصههای مختلف اجتماعی، افزود: لازم است این ظرفیت ارزشمند با برنامهریزی صحیح، از یک حرکت احساسی به جریانی عقلانی، پایدار و اثرگذار تبدیل شود و حوزههای علمیه در این مسیر نقش هدایتگر خود را ایفا کنند.
برقعی، اسلامیسازی علوم انسانی را از مهمترین مأموریتهای حوزههای علمیه دانست و تصریح کرد: تبیین نقش علوم انسانی اسلامی در عرصه مقاومت، فرهنگ، اقتصاد، آموزش و سایر حوزههای اجتماعی ضرورتی انکارناپذیر است و باید با بهرهگیری از ظرفیتهای علمی، پژوهشی و آموزشی حوزههای علمیه، این مسیر با جدیت دنبال شود.
وی تأکید کرد: جنگ امروز تنها جنگ نظامی نیست و عرصههای فرهنگی، رسانهای، اجتماعی و روانی نیز میدان این نبرد هستند؛ ازاینرو علوم انسانی اسلامی میتواند نقش تعیینکنندهای در تحلیل مسائل، هدایت افکار عمومی و تقویت سرمایه اجتماعی ایفا کند.
مدیر جامعهالزهرا سلاماللهعلیها با اشاره به اقدامات این مجموعه پس از شهادت رهبر شهید انقلاب، گفت: از نخستین ساعات پس از این حادثه، ستاد برنامهریزی و سیاستگذاری در جامعهالزهرا سلاماللهعلیها تشکیل شد و برنامههای متعددی در قالب سه مرحله طراحی و اجرا شد.
وی افزود: در مرحله نخست و دوم با عنوان چلههای اقتدار و استقامت، تولید محتواهای علمی، پژوهشی، فرهنگی و تربیتی، برگزاری نشستهای علمی، اجرای پویشهای مختلف، فعالیتهای میدانی و در مرحله سوم با تقویت رویکرد بینالمللی در دستور کار قرار گرفت و آثار تولیدشده از طریق کانال بینالملل جامعهالزهرا سلاماللهعلیها در اختیار مخاطبان قرار گرفت.
برقعی بیان داشت: در این مرحله، تدوین منظومه معرفتی، الهیاتی و عملیاتی بحرانسازی برای دوران پساجنگ، با الهام از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی، در دستور کار قرار گرفته است.
تأکید مدیر حوزههای علمیه خواهران بر ضرورت همافزایی راهبردی میان مراکز حوزوی
حجتالاسلاموالمسلمین مهدی علیزاده، مدیر حوزههای علمیه خواهران ضمن قدردانی از استقبال و همراهی مسئولان این مجموعه، بیان داشت: حضور در جامعهالزهرا سلاماللهعلیها علاوه بر انجام یک دیدار رسمی، فرصتی برای تقویت تعاملات، ایجاد همافزایی و فراهم شدن زمینه همکاریهای مؤثر میان دو مجموعه است.
وی، جامعه الزهرا سلاماللهعلیها را همواره مایه افتخار و امید حوزههای علمیه دانست و افزود: جامعهالزهرا سلاماللهعلیها به برکت اخلاص مؤسسان، تلاشهای مستمر مدیران، استادان و کارکنان، امروز به مجموعه و پدیدهای بینظیر در جهان تشیع و بلکه جهان اسلام تبدیل شده است.
مدیر حوزههای علمیه خواهران با بیان اینکه جامعهالزهرا سلاماللهعلیها یکی از برجستهترین دستاوردهای نظام آموزش عالی دینی جمهوری اسلامی ایران به شمار میرود، تصریح کرد: در نشست خبری آغاز سال تحصیلی نیز بر معرفی مؤثر این مجموعه تأکید شد تا ظرفیتهای علمی و آموزشی آن بیش از پیش برای جامعه معرفی شود.
وی با اشاره به شرایط حساس کشور و هجمههای گسترده دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران، خاطرنشان کرد: امروز علاوه بر جنگ سخت، سالها است درگیر جنگ نرم، تهاجم فرهنگی و تلاش برای تغییر نظام ارزشی جامعه هستیم و اندیشکدههای نظام سلطه و استکبار جهانی با تمام ظرفیت خود برای تضعیف هویت دینی و فرهنگی جامعه برنامهریزی کردهاند.
حجتالاسلاموالمسلمین علیزاده، مسئولیت حوزههای علمیه را در این شرایط بسیار سنگین توصیف کرد و گفت: همه حوزویان در هر جایگاهی که قرار دارند، وظیفهای خطیر بر عهده دارند و باید با احساس مسئولیت بیشتری نسبت به آینده فرهنگی و دینی جامعه عمل کنند.
وی از رویکرد مدیر جامعهالزهرا سلاماللهعلیها در تأکید بر همافزایی قدردانی کرد و با اشاره به مفهوم هماتکایی اظهار داشت: همانگونه که پرنده با یک بال قادر به پرواز نیست، مجموعههای حوزوی نیز بدون همکاری، تعامل و همافزایی نمیتوانند به همه اهداف خود دست یابند.
مدیر حوزههای علمیه خواهران، نقش مدیران ارشد و مدیران میانی را در نهادینهسازی فرهنگ همکاری بسیار مهم ارزیابی کرد و افزود: اگر این رویکرد به صورت جدی از سوی مدیران دنبال شود، فرهنگ همافزایی در همه سطوح سازمانی گسترش خواهد یافت.
وی همچنین بر شناسایی ظرفیتهای مشترک و تعریف پروژههای برد ـ برد میان دو مجموعه تأکید کرد و گفت: لازم است فرصتها، ظرفیتها و نیازهای مشترک احصا، دستهبندی و اولویتبندی شود تا همکاریها بر اساس برنامهای مشخص و عملیاتی دنبال شود.
حجتالاسلاموالمسلمین علیزاده، پیشنهاد تشکیل گروههای کارشناسی از سوی هر دو مجموعه را مطرح کرد و افزود: این گروهها میتوانند طی یک دوره مطالعاتی، زمینههای همکاری را بررسی و سپس در قالب کمیتهای مشترک، پیشنهادهای اجرایی را تدوین کنند تا همکاریها وارد مرحله عملیاتی شود و الگویی موفق برای سایر مراکز کشور شکل گیرد.
وی با اشاره به ضرورت حاکم شدن روح معنویت در مناسبات سازمانی، اظهار داشت: همانگونه که اخلاص در رفتار فردی اهمیت دارد، اخلاص سازمانی نیز باید مورد توجه قرار گیرد و مجموعههای انقلابی از رقابتهای غیرسازنده فاصله گرفته و روح همکاری و ایثار را در روابط سازمانی تقویت کنند.
مدیر حوزههای علمیه خواهران با بیان اینکه تحقق تمدن نوین اسلامی بدون معنویت در ساختارها، فرایندها و تعاملات سازمانی امکانپذیر نیست، خاطرنشان کرد: بسیاری از طرحهای مهم فرهنگی در گذشته به دلیل نبود همکاری میان دستگاهها به نتیجه نرسید و این تجربه نشان میدهد که همافزایی یک ضرورت اجتنابناپذیر است.
وی در پایان با اعلام آمادگی کامل حوزههای علمیه خواهران برای گسترش همکاری با جامعهالزهرا سلاماللهعلیها، ابراز امیدواری کرد با تقویت تعاملات، حفظ میراث ارزشمند شهدا، گفتمان امامین انقلاب و مجاهدتهای علمای بزرگ، زمینه تحقق اهداف بلند انقلاب اسلامی و خدمت هرچه بیشتر به جامعه اسلامی فراهم شود.
تأکید بر همافزایی نهادهای حوزوی برای تقویت عرصه تبلیغ
خانم معصومه شریفی، معاون تبلیغ و امور فرهنگی جامعهالزهرا سلاماللهعلیها در این نشست مشترک، بر اهمیت گسترش همکاریها و برنامهریزیهای مشترک میان دو مجموعه تأکید کرد و ابراز امیدواری نمود این نشست، نقطه عطفی در توسعه تعاملات و همافزاییهای آینده باشد.
معاون تبلیغ و امور فرهنگی جامعهالزهرا سلاماللهعلیها با بیان اینکه وجه تمایز حوزههای علمیه نسبت به سایر مراکز علمی و آموزشی، عرصه تبلیغ است، اظهار داشت: اثرگذاری حوزهها در گرو تربیت مبلغان توانمند، روزآمد و کارآمد است.
شریفی با یادآوری تأکید امام شهید انقلاب بر اولویت داشتن تبلیغ در حوزههای علمیه، تصریح کرد: تمامی برنامهریزیها در عرصه آموزش، پژوهش و سایر حوزهها باید در نهایت به تربیت مبلغان و کنشگران فرهنگی اثرگذار منتهی شود.
وی با اشاره به شرایط کنونی جهان، اظهار داشت: امروز جبهه اسلام در یک تقابل تمدنی و جنگ ترکیبی، بهویژه جنگ شناختی، با دشمن مواجه است و انجام رسالت حوزههای علمیه در چنین شرایطی، نیازمند برنامهریزی دقیق، شبکهسازی و همکاری گسترده میان نهادهای حوزوی است.
لزوم توسعه همکاریهای راهبردی بین مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران و جامعهالزهرا سلاماللهعلیها
خانم سارا طالبی معاون فرهنگی تبلیغی مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران نیز ضمن قدردانی از برگزارکنندگان این جلسه، با بیان اینکه تحقق مأموریتهای حوزه خواهران نیازمند همکاری و همافزایی میان نهادهای حوزوی است، اظهار داشت: هویت بانوی طلبه تنها در سایه تعامل و همراهی همه بخشهای مرتبط شکل میگیرد و لازم است جامعهالزهرا سلاماللهعلیها و مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران با نگاهی همدلانه در عرصههای کنشگری، تبلیغ، فعالیتهای علمی، پژوهشی و سایر مأموریتهای حوزه خواهران در کنار یکدیگر ایفای نقش کنند.
معاون فرهنگی تبلیغی مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران با اشاره به ظرفیتهای ارزشمند جامعهالزهرا سلاماللهعلیها در عرصههایی همچون فعالیتهای بینالمللی و تبلیغ مجازی، بر انتقال این تجربهها به طلاب خواهر سراسر کشور تأکید کرد و گفت: بهرهگیری از این ظرفیتها میتواند زمینه ارتقای فعالیتهای تبلیغی و فرهنگی حوزههای علمیه خواهران را فراهم کند.
طالبی، معرفی الگوهای موفق بانوان طلبه اثرگذار را از دیگر ضرورتهای امروز دانست و تصریح کرد: با همکاری دو مجموعه میتوان موفقیتها و اثرگذاریهای بانوان طلبه را بهدرستی معرفی و الگوهای موفقی از بانوان طلبه اثرگذار را به جامعه ارائه کرد.
وی همچنین پیشنهاد انعقاد تفاهمنامه همکاری میان جامعهالزهرا سلاماللهعلیها و مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران با محوریت استانها را مطرح کرد و افزود: با توجه به ظرفیت کانونهای جامعهالزهرا سلاماللهعلیها و مدارس علمیه خواهران در سراسر کشور، لازم است همکاریهای استانی در قالب یک تفاهمنامه مشترک ساماندهی و تقویت شود.
معاون فرهنگی تبلیغی مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران بر ضرورت اتخاذ مواضع مشترک و طراحی کنشهای رسانهای مشترک در مسائل کلان کشور تأکید کرد و گفت: با توجه به تمرکز جنگ تمدنی دشمن بر موضوعاتی همچون خانواده، زن و حجاب، لازم است شبکهسازی مبلغان خواهر با همکاری و هماهنگی بیشتر میان مجموعههای حوزوی تقویت شود تا بتوان پاسخ مناسبی به این چالشها ارائه کرد.
ضرورت تقویت همافزایی میان نهادهای حوزوی
جناب آقای سیدداوود ساجدی، مشاور مدیر مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران با اشاره به برگزاری چندین جلسه مشترک میان مجموعههای مرتبط، اظهار کرد: همه مجموعهها با توجه به وظیفه دینی و مسئولیت سازمانی خود، در مسیر تحقق اهداف مشترک حرکت میکنند و این همراهی و همدلی ارزشمند است.
مشاور مدیر مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران با اشاره به نقش ارزشمند جامعهالزهرا سلاماللهعلیها در تربیت نیروی انسانی، تصریح کرد: طی سالهای گذشته، جامعهالزهرا سلاماللهعلیها طلاب و دانشآموختگان بسیاری را تربیت کرده است که امروز در مدارس علمیه سراسر کشور حضور دارند و نقش مؤثری در پاسخگویی به نیازهای آموزشی و تبلیغی ایفا میکنند. این تعامل بهصورت طبیعی شکل گرفته و نتایج مطلوبی به همراه داشته است.
ساجدی بر ضرورت کاهش حساسیتهای سازمانی در راستای تحقق اهداف کلان تأکید کرد و گفت: اگر همه مجموعهها منافع و اهداف مشترک را بر ملاحظات سازمانی مقدم بدانند، زمینه تحقق برنامههای مشترک بیش از گذشته فراهم خواهد شد.
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