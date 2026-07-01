به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ خانم دکتر سیده زهره برقعی، مدیر جامعه‌الزهرا سلام‌الله‌علیها، به همراه جمعی از معاونان، مدیران، مسئولان، کارمندان و طلاب این مؤسسه علمی حوزوی با خانواده معظم شهید پاسدار محمدرضا قربانی از شهدای هشت سال دفاع مقدس، دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار، مدیر جامعه‌الزهرا سلام‌الله‌علیها و همراهان با حضور در منزل خواهر شهید، سرکار خانم رضوان قربانی، طلبه سطح سه رشته تعلیم و تربیت جامعه‌الزهرا سلام‌الله‌علیها ضمن تجلیل از مقام شامخ شهدا، یاد و خاطره این شهید والامقام و دیگر شهدای سرافراز اسلام را گرامی داشتند.

خانواده‌های معظم شهدا ارزشمندترین میراث انقلاب هستند

سرکار خانم دکتر سیده زهره برقعی، مدیر جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها با تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین علیه‌السلام، اظهار داشت: خداوند متعال را شاکریم که بار دیگر توفیق حضور در جمع خانواده‌های معظم شهدا و ابراز ارادت به آنان نصیب ما شد.

وی با اشاره به حال و هوای متفاوت ماه محرم در سال جاری، بیان کرد: فقدان رهبر شهید، غم و اندوه این ایام را دوچندان کرده است.

مدیر جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها با یادآوری حضور سال‌های گذشته رهبر شهید انقلاب در مراسم عزاداری حسینیه امام خمینی رحمه‌الله‌علیه و در آستانه تشییع و وداع با پیکر مطهر امام شهید انقلاب، بر ضرورت برگزاری باشکوه مراسم تشییع تأکید کرد و گفت: همه باید با تمام ظرفیت، امکانات و توان خود برای برگزاری هرچه بهتر این مراسم تلاش کنند و خدمتگزاری زائران و شرکت‌کنندگان در این آیین را توفیقی الهی بدانند.

برقعی با استناد به آیه شریفه «مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَیٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا»، اظهار داشت: قرآن کریم میان مراتب ایمان تفاوت قائل شده و از مؤمنانی یاد می‌کند که به عهد خود با خداوند صادقانه وفادار مانده‌اند. این آیات بیانگر جایگاه والای شهدا و ضرورت زنده نگه داشتن یاد و خاطره آنان است.

وی با اشاره به ادامه این آیه شریفه، انتظار شهادت را از ارزشمندترین جلوه‌های جهاد دانست و تصریح کرد: انتظار شهادت تنها یک آرزو نیست، بلکه مستلزم آمادگی عملی، اخلاص، شجاعت و سبک زندگی الهی است.

شهدا زنده‌ترین حقیقت جامعه اسلامی هستند

مدیر جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها خاطرنشان کرد: زنده نگه داشتن یاد شهدا، ریشه در معارف قرآن کریم دارد و شهدا زنده‌ترین حقیقت جامعه اسلامی هستند.

برقعی افزود: در کنار شهدا، خانواده‌های معظم آنان ارزشمندترین میراث انقلاب به شمار می‌روند؛ خانواده‌هایی که با صبر، استقامت و تحمل سختی‌ها، یاد شهدا را در جامعه زنده نگه داشته‌اند.

زندگی انسان منتظر شهادت باید با آمادگی دائمی برای لقاءالله همراه باشد

وی با اشاره به سیره رهبر شهید انقلاب و روحیه شهادت‌طلبی ایشان، بیان داشت: زندگی انسان منتظر شهادت باید با آمادگی دائمی برای لقاءالله همراه باشد و این حقیقت در سیره شهدا، وصیت‌نامه‌های آنان و سبک زندگی آنان به روشنی دیده می‌شود.

مدیر جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها همچنین از خانواده شهید محمدرضا قربانی به عنوان الگوی صبر، ایمان و تربیت دینی یاد کرد و گفت: تربیت فرزندی که در مسیر شهادت گام بردارد، نشان‌دهنده ایمان، اخلاص و لیاقت والدین است.

برقعی در پایان با دعا برای علو درجات امام و رهبر شهید و همه شهدای اسلام، از خداوند متعال خواست همه مردم را قدردان خون شهدا قرار دهد، رهبر معظم انقلاب اسلامی را در پناه خود حفظ کند و همه مؤمنان را در زمره یاران خاص حضرت ولی‌عصر عجل‌الله تعالی فرجه‌الشریف قرار دهد.

روایتی از وصیت شهید سلیمانی درباره نامه یک دختر شهید/تأکید بر جایگاه تکریم خانواده‌های شهدا در سیره شهید سلیمانی / خدمت به خانواده‌های شهدا، مایه برکت و توفیق است

جناب آقای محمود خالقی در این دیدار، با بیان خاطره‌ای از شهید حاج قاسم سلیمانی، بر جایگاه والای تکریم خانواده‌های شهدا و ارزش رضایت آنان در فرهنگ ایثار و شهادت تأکید کرد.

دوست و همرزم شهید حاج قاسم سلیمانی اظهار داشت: این دیدار یادآور خاطره‌ای ارزشمند از شهید حاج قاسم سلیمانی است.

خالقی بیان کرد: دو روز پس از شهادت شهید سلیمانی، در منزل ایشان در تهران نامه‌ای به من سپرده شد تا هنگام تدفین همراه پیکر مطهر ایشان در قبر قرار دهم. در آن شرایط از علت این وصیت اطلاعی نداشتم، اما پس از آن درباره این نامه تحقیق کردم.

وی افزود: این نامه متعلق به یکی از دختران شهدای دفاع مقدس بود که پس از دیدار شهید سلیمانی از منزلشان در سال ۱۳۹۵، نامه‌ای خطاب به ایشان نوشته و از اینکه حضور فرمانده شهید موجب التیام بخشی از اندوه سال‌های دوری از پدرش شده بود، ابراز خوشحالی و قدردانی کرده بود.

دوست و همرزم شهید سلیمانی ادامه داد: شهید سلیمانی نیز در پاسخ این نامه نوشته بود که آنچه به او نشاط و انگیزه می‌بخشد، رضایت خاطر فرزندان و خانواده‌های شهداست. ایشان سپس وصیت کرده بود که این نامه هنگام تدفین همراه وی در قبر قرار گیرد تا اظهار رضایت آن دختر شهید، در عالم برزخ و تنگنای قبر برای او مایه رحمت و یاری باشد.

وی با بیان اینکه شهید سلیمانی با وجود سال‌ها مجاهدت، خدمت به اسلام، مردم و خانواده‌های شهدا، رضایت یک دختر شهید را تا این اندازه ارزشمند می‌دانست، تصریح کرد: این نگاه، جایگاه والای تکریم خانواده‌های معظم شهدا را نشان می‌دهد.

خالقی در پایان با قدردانی از حضور مدیر، معاونان، کارکنان و جمعی از طلاب جامعه‌الزهرا سلام‌الله‌علیها در دیدار با خانواده شهید، این حضور را توفیقی الهی دانست و ابراز امیدواری کرد که شهدا در پیشگاه خداوند متعال شفیع و دعاگوی خدمتگزاران نظام اسلامی باشند.

نقش مادران شهدا در تربیت نسل ایثارگر/ اخلاق، شجاعت و اخلاص، برجسته‌ترین ویژگی‌های شهید محمدرضا قربانی بود

سرکار خانم رضوان قربانی، طلبه سطح سه رشته تعلیم و تربیت جامعه‌الزهرا سلام‌الله‌علیها در این دیدار، با بیان خاطراتی از این شهید والامقام، بر جایگاه رفیع شهدا و نقش اثرگذار مادران شهدا در تربیت فرزندان ایثارگر تأکید کرد.

قربانی با اشاره به روایتی از پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله درباره عظمت مقام شهادت، بیان کرد: بالاتر از هر نیکی، نیکی دیگری وجود دارد تا زمانی که انسان در راه خدا به شهادت برسد و پس از آن مقامی برتر نیست.

وی با یادآوری سخن شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی مبنی بر اینکه انسان تا شهیدگونه زندگی نکند، به شهادت نمی‌رسد، گفت: شهید محمدرضا قربانی نیز پیش از شهادت، سبک زندگی شهیدانه را در اخلاق، رفتار و منش خود به نمایش گذاشته بود.

طلبه سطح سه تعلیم و تربیت جامعه‌الزهرا سلام‌الله‌علیها، خوش‌اخلاقی، مهربانی، تواضع و روحیه صلح‌طلبی را از ویژگی‌های برجسته شهید محمدرضا قربانی برشمرد و افزود: او همواره تلاش می‌کرد اختلافات میان مردم را با گفت‌وگو و آرامش حل کند و به دلیل شجاعت مثال‌زدنی، در میان اطرافیان و همرزمان خود به شیرمحمد شهرت داشت.

وی همچنین به علاقه فراوان شهید قربانی برای حضور در جبهه اشاره کرد و گفت: با وجود آنکه در ابتدا به دلیل کوتاه بودن قدش امکان اعزام نداشت، با اشتیاق فراوان برای رسیدن به شرایط اعزام تلاش کرد و پس از اعزام نیز با اخلاص در جبهه به خدمت رزمندگان اسلام پرداخت.

قربانی به بیان خاطراتی از دوران حضور برادرش در جبهه پرداخت و در ادامه از مادران شهدا به عنوان الگوهای صبر و استقامت یاد کرد و گفت: مادر شهید محمدرضا قربانی همواره فرزندان خود را به صبر، توسل به حضرت زینب سلام‌الله‌علیها و تحمل سختی‌ها دعوت می‌کرد و تأکید داشت که در برابر مصائب، باید صبر پیشه کرد.

طلبه جامعه‌الزهرا سلام‌الله‌علیها با اشاره به ارادت عمیق مادر شهید به اهل‌بیت علیهم‌السلام، افزود: ایشان با دیدن گنبد مطهر امام حسین علیه‌السلام اشک می‌ریخت، همواره برای اهل‌بیت علیهم‌السلام روضه می‌خواند و تا پایان عمر، یاد و خاطره فرزند شهید خود را زنده نگه داشت.

قربانی در ادامه، وصیت نامه شهید محمدرضا قربانی را قرائت کرد و پس از آن درباره شهادت این شهید والامقام به بیان توضیحاتی پرداخت.

شهید محمدرضا قربانی در سال ۱۳۴۸ متولد شد و در سال ۱۳۶۵ در جزیره بلجانیه به فیض شهادت نائل آمد. وی به عنوان بسیجی در جبهه‌های حق علیه باطل حضور داشت و در زمان شهادت مجرد بود.

در پایان این دیدار، هدیه ای فرهنگی و معنوی به یکی از طلاب حاضر در برنامه به قید قرعه اهدا شد.

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