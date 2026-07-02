به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر محمد صادق صدیقی، رئیس اداره عربی آفریقایی دانشگاه ادیان و مذاهب، در گفتوگو با خبرگزاری ابنا، ضمن تسلیت ماه محرم و ایام شهادت حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، و شهدای جنگ رمضان به ویژه شهادت رهبر انقلاب و جمعی از مردم، به تبیین ابعاد مختلف اندیشه «رهبر شهید» درباره نقش مردم، مقاومت، مبارزه با نظام سلطه، وحدت ملی و آینده جبهه مقاومت پرداخت.
پروژه انقلاب اسلامی از آغاز تا امروز بر دوش مردم بوده است
دکتر صدیقی با اشاره به نقش مردم در مقابله با نظام سلطه اظهار داشت: اگر بخواهیم از منظومه فکری امام خمینی(ره) و رهبر شهید سخن بگوییم، باید ابتدا به این نکته توجه کنیم که پروژهای که امام خمینی(ره) با عنوان انقلاب اسلامی آغاز کردند، از ابتدا تا پیروزی و سپس در مسیر استمرار خود، یک پروژه کاملاً مردمی بود. مردم در همه مراحل این حرکت نقش اصلی را بر عهده داشتند و نقش امام، علما و خواص، روشنگری، تبیین مسیر و هدایت جامعه بود.
وی افزود: این نگاه، ریشه در قرآن کریم دارد. خداوند در آیه ۲۵ سوره حدید میفرماید: «لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ»؛ یعنی همه بعثت انبیا و نزول کتابهای آسمانی برای آن است که مردم خود قیام به عدالت کنند. بنابراین، اراده و حضور مردم تعیینکننده است.
رئیس اداره عربی آفریقایی دانشگاه ادیان و مذاهب ادامه داد: همین حقیقت را امیرالمؤمنین علی(ع) نیز در خطبه شقشقیه با عبارت معروف «لولا حضور الحاضر...» بیان میکنند؛ یعنی پذیرش حکومت را وابسته به حضور و مطالبه مردم میدانند.
وی خاطرنشان کرد: در کلمات هر دو امام انقلاب نیز همواره بر حضور مردم در انتخابات، راهپیماییها و عرصههای مختلف اجتماعی تأکید شده است. اساساً تعبیر «حضور مردم در صحنه» یکی از کلیدواژههای اصلی ادبیات انقلاب اسلامی است.
صدیقی با بیان اینکه رهبر شهید نیز در دیدار با ائمه جمعه تصریح کردند که تحقق اهداف اسلامی، تشکیل نظام اسلامی و در نهایت تمدن اسلامی، بدون حضور مردم امکانپذیر نیست، گفت: مردم باید بخواهند، وارد میدان شوند و اقدام کنند.
بیعت با ولایت؛ امتداد بیعت تاریخی با پیامبر(ص)
وی افزود: امام خمینی(ره) ولایت فقیه را استمرار ولایت رسول خدا(ص) و ائمه اطهار(ع) میدانستند. در سوره فتح نیز خداوند میفرماید: «إِنَّ الَّذِینَ یُبَایِعُونَکَ إِنَّمَا یُبَایِعُونَ اللَّهَ یَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَیْدِیهِمْ.» این آیه نشان میدهد که بیعت مردم با پیامبر(ص)، در حقیقت بیعت با خداوند است.
مدیر گروه تقریب مذاهب مرکز صلح و گفت و گو ادامه داد: رهبر شهید نیز در تفسیر این آیه تأکید داشتند که دستی که هنگام بیعت بر روی دست مردم قرار گرفت، اگرچه دست پیامبر بود، اما در حقیقت دست خداوند محسوب میشود؛ زیرا این بیعت، بیعت با اسلام، دین و مأموریت الهی است.
صدیقی تصریح کرد: بر همین اساس، بیعتی که مردم با رهبر شهید داشتند و امروز با رهبر جدید دارند، استمرار همان ولایت الهی و امتداد همان بیعت تاریخی با پیامبر اکرم(ص) است.
«محور مقاومت»؛ دستاورد راهبردی پس از تثبیت انقلاب
وی در ادامه، درباره یکی از مهمترین دستاوردهای رهبر شهید اظهار داشت: برای پاسخ به این سؤال باید فضای تاریخی پیش از انقلاب اسلامی را در نظر گرفت.
صدیقی افزود: انقلاب اسلامی در شرایطی به پیروزی رسید که ملتهای مسلمان دچار یأس و سرخوردگی بودند، شکستهای متوالی را تجربه میکردند و بسیاری از آرمانهای جهان اسلام، از جمله مسئله فلسطین، در معرض فراموشی قرار گرفته بود.
به گفته وی، انقلاب اسلامی روح تازهای در جهان اسلام دمید و امید را به ملتها بازگرداند.
مدیر گروه تقریب مذاهب مرکز صلح و گفت و گو ادامه داد: دهه نخست انقلاب، عمدتاً صرف تثبیت نظام شد؛ دورهای که کشور با جنگ تحمیلی، تروریسم، ناامنیهای داخلی و توطئههای مختلف روبهرو بود. اما پس از آن، در دوره رهبری شهید، پس از تثبیت نظم داخلی، تلاش برای شکلدهی به نظم منطقهای و تقویت جبهه مقاومت آغاز شد.
وی اظهار داشت: این مسیر، با تقویت روحیه خودباوری ملتها، زمینهساز تحولات مهمی در منطقه شد؛ از عقبنشینی رژیم صهیونیستی از جنوب لبنان گرفته تا پیروزی مقاومت در جنگ ۳۳ روزه، ناکامی پروژههایی همچون داعش در عراق و سوریه و تغییر موازنه قدرت در یمن به سود جریان مقاومت.
رئیس اداره عربی آفریقایی دانشگاه ادیان و مذاهب افزود: مجموع این تحولات، پدیدهای را شکل داد که امروز از آن با عنوان «محور مقاومت» یاد میشود؛ مجموعهای که از افغانستان و پاکستان تا عراق، سوریه، لبنان، فلسطین و یمن امتداد یافته و حتی در بسیاری از کشورهای دیگر نیز هستههای فکری و مردمی آن قابل مشاهده است.
صدیقی با اشاره به سخنان رهبر شهید در ۱۴ بهمن ۱۳۹۰ گفت: ایشان صریحاً اعلام کردند: «ما در قضایای ضدیت با اسرائیل دخالت کردیم؛ نتیجه آن نیز پیروزی در جنگ ۳۳ روزه و جنگ ۲۲ روزه بود. از این پس نیز هر ملتی که با رژیم صهیونیستی مبارزه کند، از او حمایت خواهیم کرد و هیچ ابایی از بیان این حقیقت نداریم.»
نبرد امروز؛ جنگ روایتها و شکستن هیمنه رسانهای استکبار
وی درباره تأکید رهبر شهید بر اینکه مبارزه با استکبار صرفاً یک نبرد نظامی نیست، بلکه نبردی فرهنگی، رسانهای و شناختی است، اظهار داشت: امیرالمؤمنین(ع) در توصیف اصحاب جمل میفرمایند آنان بسیار هیاهو و رجزخوانی میکردند، اما هنگام رویارویی با حقیقت، دچار سستی و شکست شدند.
رئیس اداره عربی آفریقایی دانشگاه ادیان و مذاهب افزود: یکی از مهمترین عرصههای نبرد امروز، جنگ رسانهای است. دشمن با فضاسازی، عملیات روانی و قدرت رسانهای تلاش میکند پیش از آغاز هر رویارویی، اراده ملتها را در هم بشکند.
صدیقی ادامه داد: قدرتهای استکباری، بهویژه آمریکا، سالها با بهرهگیری از رسانههای گسترده و تولیدات هالیوودی، تصویری شکستناپذیر از خود ارائه کردند، اما تجربههای میدانی نشان داد هنگامی که ملتها دچار خودباوری شوند، این هیمنه فرو میریزد.
وی خاطرنشان کرد: در این زمینه، ظرفیتهای مردمی بسیار موفقتر از ساختارهای رسمی عمل کردهاند. جوانان بسیاری به صورت خودجوش وارد عرصه تولید محتوای رسانهای شدند و توانستند در افکار عمومی جهان تأثیرگذار باشند.
مدیر گروه تقریب مذاهب مرکز صلح و گفت و گو اضافه کرد: البته در حوزه فرهنگ، مبارزه با سبک زندگی مبتذل غربی و غلبه بر تمایلات نفسانی، عرصهای دشوارتر است. از همین رو پیامبر اکرم(ص)، جهاد با نفس را «جهاد اکبر» معرفی کردند؛ زیرا این میدان، از نبرد نظامی نیز دشوارتر است.
هویت قومی و هویت ملی مکمل یکدیگرند
صدیقی در بخش دیگری از سخنان خود درباره راهبرد رهبر شهید برای مدیریت شکافهای قومی، مذهبی و سیاسی اظهار داشت: اختلافات قومی، مذهبی و سیاسی همواره وجود داشته و دشمن نیز همواره تلاش کرده است از این زمینهها برای ایجاد شکاف استفاده کند؛ اما رهبر شهید این تفاوتها را نه تهدید، بلکه فرصت میدانستند.
وی افزود: ایشان بر حفظ هویت اقوام ایرانی تأکید داشتند و معتقد بودند هویت قومی نباید در هویت ملی مستحیل شود؛ همانگونه که هویت ملی نیز نباید قربانی قومگرایی شود. از نگاه ایشان، هویت ملی و هویت قومی مکمل یکدیگر هستند.
رئیس اداره عربی آفریقایی دانشگاه ادیان و مذاهب ادامه داد: در عرصه سیاسی نیز تا زمانی که اصول و خط اصلی انقلاب آسیب نمیدید، میدان برای طرح دیدگاههای مختلف وجود داشت و همواره بر پرهیز از اختلافافکنی، افراطگرایی و تخریب اشخاص و جریانها تأکید میشد.
وی گفت: البته برخی در دوران حیات ایشان این توصیهها را چندان جدی نگرفتند و همچنان بر همان مسیر اصرار دارند.
او تأکید کرد: با این حال، عوامل وحدت در میان ایرانیان و مسلمانان بسیار بیشتر از عوامل اختلاف است. افزون بر همه مؤلفههای تاریخی، دینی و فرهنگی، شخصیت رهبر شهید نیز خود به یکی از محورهای وحدت ملی و امت اسلامی تبدیل شده است.
تشییع رهبر شهید؛ نماد همبستگی ایرانیان و امت اسلامی
صدیقی در پایان خاطرنشان کرد: بیتردید آیین تشییع پیکر ایشان، جلوهای از این وحدت خواهد بود؛ حضوری که نه تنها اقوام مختلف ایرانی، بلکه پیروان ادیان گوناگون، مسلمانان و شیعیان کشورهای مختلف را گرد هم خواهد آورد و حتی بر پیوند ملتهای منطقه، بهویژه ایران و عراق، خواهد افزود.
وی افزود: خداوند متعال توفیق دهد که در مسیر آرمانهای انقلاب اسلامی ثابتقدم بمانیم و توصیهها و رهنمودهای رهبر شهید را همواره چراغ راه خود قرار دهیم.
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