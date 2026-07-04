به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دیده‌بان حقوق بشر سوریه اعلام کرد شهرک‌نشینان صهیونیست با ایجاد یک مزرعه شامل حدود ۱۴۰ رأس گاو در منطقه وادی معریه واقع در حوض الیرموک در حومه غربی استان درعا، پروژه‌ای جدید را در داخل خاک سوریه آغاز کرده‌اند. بر اساس این گزارش، این مزرعه در محدوده‌ای واقع در پشت حصار ایجادشده توسط نیروهای رژیم صهیونیستی احداث شده و بخشی از سیاست توسعه‌طلبانه این رژیم در جنوب سوریه به شمار می‌رود. این نهاد تأکید کرد که این اقدام، تداوم روند نفوذ و اشغال تدریجی اراضی مرزی سوریه و بهره‌برداری اقتصادی از این مناطق را نشان می‌دهد.

بر پایه اطلاعات منتشرشده از سوی دیده‌بان حقوق بشر سوریه، این پروژه حدود شش ماه پیش به ابتکار فرمانده پیشین تیپ جولان در ارتش رژیم صهیونیستی و با همکاری سازمان «هشومیر هحداش» آغاز شده است. گله دام در زمینی به وسعت حدود ۱۰ هزار دونم، در منطقه‌ای میان حصار امنیتی رژیم صهیونیستی و خط آتش‌بس سال ۱۹۷۴ و در مقابل شهرک‌های جولان اشغالی مستقر شده است. به گفته این نهاد، هدف از اجرای این طرح، تثبیت حضور دائمی غیرنظامی و اقتصادی در منطقه است؛ حضوری که از نگاه نهادهای نظامی رژیم صهیونیستی بخشی از راهبرد امنیتی و کنترل میدانی این منطقه محسوب می‌شود.

دیده‌بان حقوق بشر سوریه همچنین هشدار داد که اجرای این پروژه، دسترسی دامداران و ساکنان محلی به مراتع سنتی را به شدت محدود کرده و معیشت بسیاری از خانواده‌های منطقه را با تهدید جدی روبه‌رو ساخته است. این نهاد با ابراز نگرانی نسبت به ادامه این اقدامات، از سازمان ملل متحد و جامعه جهانی خواست برای جلوگیری از نقض حقوق غیرنظامیان، حفاظت از اراضی کشاورزی و جلوگیری از تحمیل واقعیت‌های جدید در جنوب سوریه، اقدامات فوری و مؤثری انجام دهند. این پروژه در حالی اجرا شده که طی ماه‌های گذشته نیز منطقه حوض الیرموک و وادی معریه شاهد تجاوزها، توغل‌های نظامی و اقدامات میدانی مکرر رژیم صهیونیستی بوده است.

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