به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم کلانتری تولیت حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع)، نیز در ششمین جلسه شورای توسعه فرهنگ قرآنی استان فارس تنها قرآن به عنوان وحی الهی مورد اتفاق مسلمانان است، گفت: حتی یهودیان و مسیحیان نیز مدعی نیستند که کتاب‌های موجود آنان عین وحی الهی است، اما عموم مسلمانان اعتقاد دارند که قرآن، وحی الهی است و این از افتخارات مسلمانان به شمار می‌رود که این کتاب الهی را تا پایان دنیا حفظ کرده‌اند.

حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم کلانتری با تأکید بر ضرورت ساماندهی ظرفیت‌های قرآنی استان افزود: باید فهرست کاملی از مؤسسات قرآنی شیراز تهیه شود و سپس بررسی کنیم با این مجموعه چه اقداماتی می‌توان انجام داد. زمانی که خروجی این فعالیت‌ها را مشاهده کنیم، وضعیت موجود و وضعیت مطلوب برای ما روشن خواهد شد.

وی با اشاره به وجود فعالیت‌های موازی در حوزه قرآن اظهار کرد: امروز کارهای موازی فراوانی انجام می‌شود و باید این مسئله حل شود. شورای توسعه فرهنگ قرآنی مسئول رسیدگی به این موضوع است.

تولیت حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) ادامه داد: در همه جا جلسات آموزش قرآن و تفسیر برگزار می‌شود، اما برای تدبر در قرآن کمتر برنامه‌ریزی شده است. مجالس انس با قرآن باید زمینه رسیدن به معرفت و فرهنگ قرآنی را فراهم کنند تا جامعه رنگ و بوی قرآن بگیرد، در حالی که در این زمینه عقب‌ماندگی داریم.

وی با بیان اینکه قرآن هنوز به کلام غالب جامعه و حتی مسئولان تبدیل نشده است، گفت: علت این مسئله آن است که قرآن هنوز جزئی از سبد معیشتی و زندگی روزمره ما نیست و بسیاری از افراد خود را به قرائت روزانه قرآن مقید نمی‌دانند. کتاب نور در خانه‌های همه ما وجود دارد، اما از برکات آن محروم مانده‌ایم. اگر همت کنیم و به ساماندهی این ظرفیت‌ها بپردازیم، بسیاری از مشکلات برطرف خواهد شد.

حجت الاسلام والمسلمین کلانتری با اشاره به مطالبه رهبر شهید انقلاب درباره تربیت ۱۰ میلیون حافظ قرآن گفت: ایشان بارها علاوه بر موضوع حفظ قرآن، بر تفسیر قرآن و وارد کردن آموزه‌های قرآنی به متن زندگی تأکید کردند و تذکر دادند که تعالیم قرآن باید در زندگی مردم جاری شود و به تمدن، فرهنگ و معیشت جامعه تبدیل شود.

تولیت حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) افزود: طرح حفظ قرآن نیز باید در همین راستا باشد و به فرهنگ‌سازی، تمدن‌سازی و گسترش اخلاق قرآنی منجر شود؛ نباید در مقدمات متوقف بمانیم، بلکه باید به متن و هدف اصلی قرآن بپردازیم.

وی در پایان با اشاره به فعالیت‌های دارالقرآن حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) گفت: به سهم خود اقدامات فراوانی در این مجموعه انجام می‌شود و کلاس‌های آموزشی و محافل قرآنی متعددی در طول هفته و مناسبت‌های مختلف برگزار می‌شود، اما قطعاً وظیفه حرم بیش از این است و باید همه مراکز قرآنی به این مجموعه متصل شوند تا تدبیر و هماهنگی امور از اینجا انجام گیرد.