شورای قرآنی فارس نیازمند پشتوانه علمی است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، آیت‌الله لطف‌الله دژکام عصر چهارشنبه در ششمین جلسه شورای توسعه فرهنگ قرآنی استان فارس گفت: جلسه شورای قرآنی نیاز به چند کارشناس با تجربه قرآنی دارد که هر کدام از دستورکارها را پیگیری کنند.

وی با ذکر این نکته که تمام اعضای شورای توسعه فرهنگ قرآنی در این عرصه کمک‌دهنده هستند، در عین حال باز هم بر ضرورت حضور کارشناسان متخصص در این شورا تأکید کرد و افزود: در هر عرصه‌ای از کارهای قرآنی که وارد می‌شویم با دریایی از دانش مواجه هستیم اما متأسفانه بعضاً گمان می‌شود همه چیز باید فنی و تخصصی باشد به جز کار قرآنی، فقه و حدیث که هر کسی هرچیزی در این عرصه‌ها گفت بپذیریم.

امام جمعه شیراز تصریح کرد: کار قرآنی در استان فارس انجام می‌شود و قدردان آن هم هستیم چراکه در هر صورت انجام کارهای قرآنی ضروری است اما چقدر در این زمینه تخصصی کار کردیم. مشاهده می‌کنیم که در زمینه کار تخصصی قرآنی، چیز قابل ارائه‌ای در استان نداریم.

آیت‌الله دژکام در عین حال بر ضرورت حضور و استفاده از ظرفیت دانشکده علوم قرآنی شیراز در این عرصه تأکید کرد و افزود: تا زمانی که اساتید و متخصصان با تجربه پای کار نیایند، جلسات شورای قرآنی ما قوام نخواهند داشت.

نماینده ولی فقیه در فارس در ادامه از عدم توجه به مباحث تخصصی تلاوت در جلسات مختلف انتقاد کرد و گفت: هیچکس نیست که بگوید در جلسات مختلف، قرآن باید به صورت صحیح و تخصصی تلاوت شود و کسی به این مهم توجهی ندارد.

وی با بیان اینکه در شورای قرآنی فارس باید ترکیبی از افرادی که در زمینه علوم و فنون قرآنی تخصص دارند، حضور داشته باشند، به چند مورد کار تخصصی قرآنی اشاره کرد و افزود: اخیرا مصحفی از قرآن کریم چاپ شده است که به قاری کمک می‌کند برای اینکه شیعی تلاوت کند. یعنی توجه به مباحث فنی می‌شود و باید به این نکات در جلسات شورای قرآنی استان هم توجه داشته باشیم.

آیت‌الله دژکام با تأکید بر اینکه در جلسات شورای قرآنی استان باید پشتوانه علمی و فنی قضیه را در گام نخست شکل دهیم، گفت: تمام افراد باید سطح نگاه تخصصی‌شان به قضیه را بدانند و بعد بگوییم چگونه این شورا را رشد دهیم تا شیراز به عنوان یکی از مراکز قرآنی کشور مطرح باشد.

وی با تصریح اینکه اولین دستور کار شورای فرهنگ قرآنی استان فارس باید همین توجه به پشتوانه علمی و تخصصی فعالیت‌های قرآنی باشد، افزود: این مسائل را باید جدی بگیریم.

عضو مجلس خبرگان رهبری در عین حال از عدم توجه به تلاوت فنی و تخصصی قرآن در منبرهای شیراز انتقاد کرد و گفت: به نظر می‌آید در باب منبرهای شیراز خیلی کوتاه می‌آییم. منبر حرم شاهچراغ (ع) نباید تحویل هرکسی دهیم که قرآن غلط بخواند چون اینجا سومین حرم اهل بیت (ع) است و برای قاری و مداح هم باید به این نکته توجه داشته باشیم.

آیت‌الله دژکام تصریح کرد: اولین مساله این است که برای شورای توسعه فرهنگ قرآنی استان یک گروه علمی شکل گرفته و پرونده داشته باشند و این کار باید رشد کند اما اکنون متوقف هستیم و ۸ سال است که این شورا هیچ تکانی نخورده است؛ این مسئله تقصیر خود ماست لذا در این راستا باید جدیت داشته باشیم.

امام جمعه شیراز در پایان در خصوص نهضت حفظ قرآن نیز گفت: حرم شاهچراغ (ع) موافق این قضیه است که فعالیت‌های قرآنی با محوریت حرم انجام شود اما بقیه دستگاه‌ها هم باید پای کار آیند و در زمینه فعالیت‌های قرآنی وظایف خود را انجام دهند.