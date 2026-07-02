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مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس:

شیراز ظرفیت تبدیل شدن به قطب حفظ قرآن را دارد

۱۱ تیر ۱۴۰۵ - ۰۹:۱۶
کد مطلب: 1834296
شیراز ظرفیت تبدیل شدن به قطب حفظ قرآن را دارد

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس هم گفت: کارگروه‌های تخصصی که بر اساس آیین‌نامه شورای توسعه فرهنگ قرآنی تشکیل شده‌اند، به صورت تخصصی فعالیت می‌کنند و هر یک از این کارگروه‌ها جلسات منظم و مستمر دارند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان در ششمین جلسه شورای قرآنی فارس، اظهار کرد: ششمین جلسه شورای قرآنی استان امروز برگزار شده است و کارگروه‌های تخصصی که بر اساس آیین‌نامه شورای توسعه فرهنگ قرآنی تشکیل شده‌اند، به صورت تخصصی فعالیت می‌کنند و هر یک از این کارگروه‌ها جلسات منظم و مستمر دارند.

حجت‌الاسلام والمسلمین ولدان افزود: دبیرخانه رسمی شورای قرآنی استان نیز تشکیل شده است و جمعی از فرهیختگان در این دبیرخانه مشغول فعالیت هستند.

وی با اشاره به دستورکارهای این نشست گفت: دستور جلسه امروز در سه محور دنبال می‌شود که نخستین محور «شیراز، جنت‌تراز سومین حرم اهل بیت(ع)، شهر زندگی با آیه‌ها» است؛ طرحی که در طول سال اجرا خواهد شد و هدف آن تبدیل شدن به الگویی در سطح استان و کشور است.

حجت‌الاسلام والمسلمین ولدان ادامه داد: دومین دستور کار، تدوین اطلس قرآنی استان فارس است تا ظرفیت‌های قرآنی استان به صورت کامل ثبت و ضبط شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس اظهار کرد: ماه‌ها روی این طرح مطالعه انجام شده و با همکاری یکی از مراکز دولتی، طرح‌واره آن نیز آماده شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین ولدان با اشاره به برنامه‌های استان در حوزه حفظ قرآن گفت: طرح حفظ استانی نیز تدوین شده و ظرفیت ۱۲۰ شهر استان در این زمینه احصا شده است. این ظرفیت می‌تواند استان فارس را به قطب قرآنی کشور و شیراز را به قطب حفظ قرآن تبدیل کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس افزود: استان فارس در حوزه حفظ قرآن و اجرای نهضت «زندگی با آیه‌ها» در سطح کشور رتبه برتر را کسب کرده است.

وی با بیان اینکه شخصیت قرآنی حضرت احمدبن موسی(ع) بزرگ‌ترین افتخار شیراز است، گفت: محوریت حرم مطهر شاهچراغ(ع) در مباحث و فعالیت‌های قرآنی باید نه تنها در شیراز بلکه در سراسر استان حفظ شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین ولدان ادامه داد: امروز برخی فرقه‌ها و نحله‌ها نیز با عنوان فعالیت‌های قرآنی اقدام به برگزاری برنامه‌های قرآن‌خوانی می‌کنند و به همین دلیل طرح نهضت حفظ قرآن در استان با محوریت حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) اجرا خواهد شد.

حجت کهیاری

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