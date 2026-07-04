به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، حسینعلی امیری در ویژهبرنامه «باید برخاست» با یادآوری سالها خدمت در معاونت قوه قضائیه، معاونت ریاست جمهوری و عضویت در شورای نگهبان و آشنایی با رهبر شهید انقلاب در دیدارهای مختلف، از ظرافتهای رفتاری و سلوک معنوی ایشان سخن گفت و افزود: در جایگاه رهبری، ایشان با صلابت و هیبتی بودند که برای دشمنان رعب ایجاد میکرد، اما در نشستهای خصوصی و برخورد با مسئولان و مردم، توجهی فوقالعاده به جزئیات داشتند و رفتارشان در واقع تجلی جمع اضداد بود.
وی در تحلیل دستاوردهای نظامی کشور با تدابیر فرماندهی کل قوا توسط ایشان تصریح کرد: تدابیر رهبری باعث شد تا در مدت کوتاهی پس از تجاوز دشمن، نیروهای مسلح در پاسخ بخش مهمی از رادارها و پایگاههای دشمن و رژیم صهیونیستی و آمریکا را هدف قرار داده و آنها را در منطقه کور کنند.
امیری افزود: این اقتدار راهبردی باعث شد تا مجهزترین ارتش دنیا به زعم خودشان که مدعی قدرت مطلق نظامی بود، در رویارویی با نیروهای مسلح ما وادار به عقبنشینی شود.
نماینده عالی دولت در استان فارس با اشاره به گذار از دوران خرافات به عصر عقلانیت و علم، گفت: رهبری معظم با اعتقاد به اینکه علم سلطان است، کشور را در مسیر فناوری پیش بردند؛ ایشان بر ترویج و ترغیب به علوم نوین تأکید داشتند و با توجه جدی به موضوعاتی چون کاربرد هوش مصنوعی و مطالعه در زمینه سلولهای بنیادین، ایران را به جایگاهی رساندند که بسیاری از کشورهای مدعی مدرنیته هنوز تا رسیدن به آن فاصله دارند.
امیری در تشریح تمهیدات اجرایی مراسم بدرقه رهبر شهید(قدس سره) اعلام کرد: مدیریت ارشد استان و ستاد برگزاری مراسم در استان فارس، با حضور نماینده ولی فقیه در استان فارس و با هماهنگیهای ملی، برنامهای جامع برای اعزام مردم مهیا کرده است.
وی در ادامه با اشاره به اعزام ۲۲۰ اتوبوس کاروانی با ظرفیت ۴۰ نفر در هر خودرو به تهران اعلام کرد که منطقه ۲۲ تهران برای اسکان زائران استان فارس اختصاص یافته است و مدارس، ادارات و حتی پارکها برای خدمت رسانی آماده است؛ همچنین برای این سفرهای ۴۸ ساعته، تمامی لوازم مورد نیاز از جمله آب و تغذیه مختصر پیشبینی شده است.
امیری بیان کرد: برای عزیزانی که امکان سفر به تهران و مشهد را ندارند، برنامههای گستردهای در سطح استان و شیراز تنظیم شده است تا هیچکس از این مراسم محروم نماند.
استاندار فارس، در تبیین مفهوم شعار این مراسم اظهار کرد: «باید برخاست» فرمانی برای حرکت در ساحتهای مختلف جهت تحقق منویات رهبری و آرمانهای انقلاب است تا با برخاستن در عرصههای علم، اقتصاد، سیاست و فرهنگ، عزت و اعتلای اسلام تثبیت شده و تمدن ایرانی-اسلامی محقق شود.
وی با قدردانی از تلاشهای رسانههای کشور در جلوگیری از تحریف روایات و نفوذ اخبار جعلی، رویداد تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی را یکی از بینظیرترین وقایع قرن فعلی از حیث اتحاد و انسجام دانست و ابراز امیدواری کرد که این مراسم در شأن و شکوهی که باید، برگزار شود.
نماینده عالی دولت در استان فارس، در تحلیل فضای راهبردی کشور با اشاره به وقایع اخیر و بهویژه «جنگ دوازدهروزه و جنگ رمضان»، این دوران را عرصهای برای تجلی اراده نیروهای مسلح و مردم وطندوست دانست که با پایداری بر آرمانهای انقلاب، توانستند اقتدار ایران را به نمایش بگذارند.
وی با تبیین رابطه میان میدان نبرد و میز مذاکره، دیپلماسی را در ادامه جنگ و در مسیر دستیابی به حقوق ملت و حفظ تمامیت ارضی کشور دانست و تأکید کرد که قدرت نظامی، پیششرط لازم برای موفقیت در مذاکرات است تا دشمن با درک درست از توانمندیهای ایران، جرئت هیچگونه اقدام نسنجیدهای را نداشته باشد.
استاندار فارس در بررسی رویکرد مقام معظم رهبری آیت الله سید مجتبی خامنهای(مدظلهالعالی) در قبال تفاهمنامهها و مذاکرات، به عبارت «علیالاصول» اشاره کرد و اظهار داشت: این عبارت بیانگر ظرافتی راهبردی است که در آن، رهبری با توجه به اصول، توجه به رئیسجمهور و شورای عالی امنیت ملی را در ساختار قانون اساسی مد نظر داشته و مسیر مذاکرات را هدایت کردند.
وی، تصمیم رهبری را برای رسمیت بخشیدن به جایگاه رئیسجمهوری و شورای عالی امنیت ملی در سیاست خارجی، یک اقدام هوشمندانه در راستای تکریم ساختارهای قانون اساسی دانست.
استاندار فارس در تبیین مبانی فقهی و حقوقی این رویکرد، تفکیک میان «اصول» و «فروع» را کلید درک صحیح از این موضوع دانست.
وی با ارائه مثالی از آموزههای دینی در تفکیک میان اصول عقاید(مانند توحید و معاد) و فروع دین(مانند نماز و روزه)، تأکید کرد: همانگونه که در دین، پذیرش اصول پیششرط است اما عمل به فروع در چارچوب اصول قابل تبیین است، در نظام سیاسی نیز پایبندی به اصول بنیادین قانون اساسی تغییرناپذیر است، اما در جزئیات و فروع، با توجه به مقتضیات زمانه و حفظ کلیات، امکان تصمیمگیریهای متناسب در چارچوب اصول و عدم نقض آنها وجود دارد.
استاندار فارس تأکید کرد: ابتنای اظهارات رهبری بر ساختارهای رسمی قانون اساسی، نشاندهنده نگاهی جامع و هوشمندانه به مدیریت کلان کشور است که در آن، ولایت از طریق ساختار و نهادهای قانونی اعمال میشود تا در صورت نقض اصول بنیادین، مکانیسمهای پیشبینی شده برای صیانت از نظام و منافع ملی فعال گردد. این رویکرد، توازن میان اقتدار ملی، رعایت قانون و انعطاف در دیپلماسی را در بالاترین سطح مدیریت سیاسی به نمایش گذاشته است.
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