عروج سرخ رهبر ما پایان راه نیست/ در این وداع تاریخی، ملت ایران بار دیگر حماسه خواهد آفرید

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر مسعود پزشکیان در آستانه برگزاری آیین وداع و تشیع باشکوه پیکر مطهر رهبر عظیم الشأن انقلاب اسلامی در پیامی خطاب به ملت بزرگ ایران، با ابراز اطمینان نسبت به نقشآفرینی مردم در این مقطع تاریخی، خاطرنشان کرد: ملت ایران در این وداع بزرگ، با قلبهایی سرشار از اندوه و ارادهای آکنده از امید، بار دیگر وفاداری خود را به راه و آرمانهای این رهبر شهید نشان خواهد داد.
متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
«وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْیَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ»
ملت بزرگ، وفادار و قدرشناس ایران
امروز ایران اسلامی در یکی از باشکوهترین مقاطع تاریخی خود ایستاده است؛ لحظهای تاریخی که مردم عزیز ایران در سوگ رهبر فرزانه انقلاب، آن مجاهد خستگیناپذیر و پرچمدار مقتدر مقاومت، گرد هم میآیند.
شهادت این رهبر عظیمالشأن، اگرچه اندوهی عمیق بر دل آحاد ملت ما، امت اسلامی و همه آزادگان جهان نشاند، اما این حقیقت انکارناپذیر را آشکار ساخت که بنای استوار این نظام بر ستونهای مستحکم ایمان، آرمان و اراده ملتی بزرگ پایدار است. این عروج سرخ، نه پایان راه، بلکه آغاز فصلی نوین از همبستگی، استقامت و بالندگی ملتی است که همواره از دل سختترین آزمونها، متحدتر، استوارتر و امیدوارتر به سوی فردا گام برمیدارد.
بیتردید، نام، اندیشه و کارنامه درخشان این حماسهساز نستوه که در دشوارترین سالیان تاریخ معاصر، با ایمانی راسخ، تدبیری حکیمانه و شجاعتی کمنظیر، پرچم استقلال، مردمسالاری دینی و مقاومت را برافراشته نگاه داشت، برای همیشه در حافظه تاریخی ملت ایران و وجدان بیدار آزادگان جهان جاودانه خواهد ماند.
امروز آنچه امنیت، ثبات و فردای روشن این مرز و بوم را تضمین میکند، همبستگی ملی، حضور آگاهانه و ایستادگی در برابر زیادهخواهی مستکبران است.
اکنون که ایران سراسر حماسه، خود را برای بدرقه این خادم صدیق اسلام و انقلاب آماده میسازد، از همه آحاد مردم شریف کشورمان - از هر قوم، مذهب، سلیقه و گرایش سیاسی - دعوت میکنم با حضوری پرشور، باصلابت و تاریخی در آیین تشییع و تدفین این قائد شهید، بار دیگر جلوهای ماندگار از وحدت ملی و وفاداری به آرمانهای بلند نظام اسلامی را به تصویر بکشند.
حضور گسترده شما، پاسخی قاطع به منطق ترور، خشونت و زورگویی و پیامی رسا به جهانیان است که نشان میدهد ملت ایران در دفاع از استقلال و عزت خود، یکپارچه و همدل ایستاده است و هیچ حادثهای اراده این ملت را برای ساختن ایرانی آباد، آزاد، مقتدر و سرافراز سست نخواهد کرد.
اطمینان دارم که ملت بزرگ ایران، در این وداع تاریخی، با قلبهایی مالامال از اندوه و ارادههایی آکنده از امید، بار دیگر ثابت خواهند کرد پرچمی که آن قائد عظیمالشأن یک عمر برای برافراشته ماندنش مجاهدت کرد، هرگز بر زمین نخواهد ماند. این همان تحقق وعده الهی است که فرمود:
«وَنُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَی الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِینَ»
مسعود پزشکیان
رئیس جمهوری اسلامی ایران
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پایان پیام/ ۲۱۸
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