«هر خانه یک موکب»؛ شعار میزبانی مردم قم از زائران تشییع رهبر شهید

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سردار فتح‌الله جمیری امروز در جلسه شورای اداری، ضمن تبیین اهمیت این رویداد ملی، با اشاره به جایگاه ممتاز قم به عنوان کانون ترویج فرهنگ ایثار و شهادت اظهار کرد: همه‌ ما مدیون امام عزیزی هستیم که نه تنها به مسلمانان و شیعیان، بلکه به انسانیت عزت بخشید. امروز شهر قم به عنوان پایتخت شهدای روحانی و «آقای شهید ایران»، باید در میزبانی از این مراسم، تراز ملی و حتی بین‌المللی خود را به نمایش بگذارد.

وی با اشاره به هماهنگی‌های صورت‌گرفته میان دستگاه‌های مختلف استانی تصریح کرد: با همکاری نزدیک استانداری، فرمانداری، شهرداری، دستگاه‌های امنیتی، اطلاعاتی و نیروهای سپاه و بسیج، تمامی تمهیدات لازم برای تأمین امنیت و رفاه شرکت‌کنندگان اندیشیده شده است. این هم‌افزایی نهادی، تضمین‌کننده نظم و شکوه مراسم خواهد بود.

سردار جمیری در تشریح جزئیات اجرایی این مراسم افزود: طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده، مراسم تشییع پیکر مطهر در روز شانزدهم، از ساعت اولیه صبح و از مسیر بلوار پیامبر اعظم (ص) به سمت مسجد مقدس جمکران آغاز خواهد شد و در نهایت، نماز با شکوه خاصی در همین مکان برگزار می‌گردد.

وی با تأکید بر ظرفیت‌های مردمی در قم گفت: مردم سراسر ایران برای این کار بزرگ انگیزه دارند، اما مردم ولایتمدار قم در این زمینه پیش‌قدم هستند. شعار اصلی ما این است: "هر خانه یک موکب، هر خانه یک زائرسرا". این مهم محقق نخواهد شد مگر با گشودن درِ خانه‌های مردم به روی زائران و آمادگی کامل برای میزبانی بی‌وقفه و کریمانه.

فرمانده سپاه استان قم خاطرنشان کرد: این مراسم تنها یک تشییع پیکر نیست، بلکه نمایش اقتدار و بیعت مجدد با آرمان‌های انقلاب اسلامی است که تأثیرات جهانی خواهد داشت و امیدواریم با مشارکت پرشور مردم و هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط، به بهترین شکل ممکن به انجام برسد.

...........

پایان پیام