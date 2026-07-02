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«هر خانه یک موکب»؛ شعار میزبانی مردم قم از زائران تشییع رهبر شهید

۱۱ تیر ۱۴۰۵ - ۱۵:۴۰
کد مطلب: 1834497
«هر خانه یک موکب»؛ شعار میزبانی مردم قم از زائران تشییع رهبر شهید

فرمانده سپاه قم از اجرای پویش «هر خانه یک موکب، یک زائرسرا» برای میزبانی از زائران تشییع رهبر شهید خبر داد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ  سردار فتح‌الله جمیری امروز در جلسه شورای اداری، ضمن تبیین اهمیت این رویداد ملی، با اشاره به جایگاه ممتاز قم به عنوان کانون ترویج فرهنگ ایثار و شهادت اظهار کرد: همه‌ ما مدیون امام عزیزی هستیم که نه تنها به مسلمانان و شیعیان، بلکه به انسانیت عزت بخشید. امروز شهر قم به عنوان پایتخت شهدای روحانی و «آقای شهید ایران»، باید در میزبانی از این مراسم، تراز ملی و حتی بین‌المللی خود را به نمایش بگذارد.

وی با اشاره به هماهنگی‌های صورت‌گرفته میان دستگاه‌های مختلف استانی تصریح کرد: با همکاری نزدیک استانداری، فرمانداری، شهرداری، دستگاه‌های امنیتی، اطلاعاتی و نیروهای سپاه و بسیج، تمامی تمهیدات لازم برای تأمین امنیت و رفاه شرکت‌کنندگان اندیشیده شده است. این هم‌افزایی نهادی، تضمین‌کننده نظم و شکوه مراسم خواهد بود.

سردار جمیری در تشریح جزئیات اجرایی این مراسم افزود: طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده، مراسم تشییع پیکر مطهر در روز شانزدهم، از ساعت اولیه صبح و از مسیر بلوار پیامبر اعظم (ص) به سمت مسجد مقدس جمکران آغاز خواهد شد و در نهایت، نماز با شکوه خاصی در همین مکان برگزار می‌گردد.

وی با تأکید بر ظرفیت‌های مردمی در قم گفت: مردم سراسر ایران برای این کار بزرگ انگیزه دارند، اما مردم ولایتمدار قم در این زمینه پیش‌قدم هستند. شعار اصلی ما این است: "هر خانه یک موکب، هر خانه یک زائرسرا". این مهم محقق نخواهد شد مگر با گشودن درِ خانه‌های مردم به روی زائران و آمادگی کامل برای میزبانی بی‌وقفه و کریمانه.

فرمانده سپاه استان قم خاطرنشان کرد: این مراسم تنها یک تشییع پیکر نیست، بلکه نمایش اقتدار و بیعت مجدد با آرمان‌های انقلاب اسلامی است که تأثیرات جهانی خواهد داشت و امیدواریم با مشارکت پرشور مردم و هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط، به بهترین شکل ممکن به انجام برسد.

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