به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان زمینشناسی ایالات متحده آمریکا (USGS) از وقوع زمینلرزهای به بزرگی ۵.۵ ریشتر در شمال شرق افغانستان خبر داد.
این سازمان چهارشنبهشب (۱۰ تیر) اعلام کرد که زلزله حوالی ساعت ۱۰:۳۰ شب به وقت محلی افغانستان ثبت شده است. مرکز این زمینلرزه در ۵۰ کیلومتری جنوبغرب شهرستان جرم استان بدخشان بوده است.
تا لحظه انتشار این خبر، جزئیات دقیقی از میزان خسارات مالی یا تلفات جانی احتمالی منتشر نشده است. مقامات محلی و نهادهای امدادی افغانستان نیز هنوز گزارش رسمی در این زمینه ارائه نکردهاند. با توجه به ساعات پایانی شب وقوع این زلزله، نگرانیهایی درباره وضعیت روستاهای دورافتاده اطراف مرکز زلزله وجود دارد.
بدخشان از مناطق کوهستانی و زلزلهخیز افغانستان است و پیش از این نیز شاهد زمینلرزههای متعددی بوده. این رویداد در حالی رخ میدهد که در سالهای اخیر زلزلههای مرگبار متعددی در نقاط مختلف افغانستان جان صدها نفر را گرفته و هزاران نفر را بیخانمان کرده است. زنان، کودکان و سالمندان به عنوان گروههای آسیبپذیر بیشترین آسیب را در این حوادث دیدهاند.
.............
پایان پیام/
نظر شما