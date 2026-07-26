به گزارش اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ دکتر جعفر میعادفر، رئیس سازمان اورژانس کشور، در گفت‌وگو با خبرنگار ابنا با اشاره به مسئولیت کمیته بهداشت و درمان ستاد مرکزی اربعین اظهار کرد: مسئولیت ارائه خدمات سلامت در داخل کشور، از زمان حرکت زائران تا نقطه صفر مرزی، بر عهده وزارت بهداشت و سازمان اورژانس کشور است و خدمات درمانی در خارج از مرزها نیز با مدیریت جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران انجام می‌شود.

وی افزود: دانشگاه‌های علوم پزشکی نیز با اعزام پزشکان، پرستاران و نیروهای درمانی، جمعیت هلال احمر را در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در کشور عراق همراهی می‌کنند.

میعادفر با بیان اینکه خدمات درمانی در مرزهای خروجی کشور از مرز تمرچین آغاز شده و تا شلمچه ادامه دارد، گفت: امسال به دلیل آنکه دولت پاکستان مجوز ورود زمینی زائران این کشور به عراق را صادر نکرده است، برخلاف سال‌های گذشته امکان حضور زائران پاکستانی از مسیر ایران فراهم نشده است.

وی ادامه داد: بر اساس تصمیم ستاد مرکزی اربعین، حدود ۳۰ هزار نفر از اتباع مجاز افغانستان از طریق مرز دوغارون وارد کشور شده و پس از دریافت خدمات بهداشتی و درمانی، از مرز شلمچه راهی عراق خواهند شد.

رئیس سازمان اورژانس کشور با اشاره به آمادگی کامل کمیته بهداشت و درمان برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین تصریح کرد: از هفته‌ها قبل جلسات هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف برگزار شده و تلاش کرده‌ایم همانند سال‌های گذشته، خدماتی در شأن زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) ارائه شود.

وی با اشاره به گرمای شدید هوا در ایام اربعین افزود: با توجه به افزایش دمای هوا و احتمال ثبت دمای بیش از ۵۰ درجه در برخی مناطق، برنامه‌ریزی ویژه‌ای برای جلوگیری از گرمازدگی زائران انجام شده است.

میعادفر گفت: طی سال‌های گذشته زیرساخت‌های دائمی درمانی در مرزهای کشور ایجاد شده و اکنون مراکز درمانی مجهز در نقاط صفر مرزی مستقر هستند.

وی با تشریح ظرفیت این مراکز اظهار داشت: در مرز مهران بیمارستانی با ظرفیت ۱۰۰ تا ۱۵۰ تخت، در مرز خسروی حدود ۵۰ تا ۷۰ تخت، در شلمچه حدود ۱۰۰ تخت و در چذابه نیز ۲۰ تا ۳۰ تخت بستری به‌صورت دائمی پیش‌بینی شده است.

رئیس سازمان اورژانس کشور خاطرنشان کرد: علاوه بر این مراکز دائمی، با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح، سازمان تأمین اجتماعی، بنیاد برکت و سایر دستگاه‌های همکار، هشت بیمارستان صحرایی نیز در مرزهای کشور مستقر شده‌اند تا در صورت نیاز خدمات درمانی فوری به زائران ارائه شود.

وی در پاسخ به برخی شایعات مطرح‌ شده در فضای مجازی درباره شیوع بیماری‌های خاص در ایام اربعین تأکید کرد: تاکنون هیچ مورد خاص و نگران‌کننده‌ای در خصوص شیوع بیماری‌های جدید گزارش نشده است، اما به دلیل حضور میلیونی زائران از کشورهای مختلف، احتمال ابتلا به بیماری‌های شایع مانند سرماخوردگی، آنفلوآنزا یا بیماری‌های گوارشی وجود دارد.

میعادفر افزود: تیم‌های بهداشتی به‌صورت مستمر بر کیفیت آب، غذا و محل استقرار زائران نظارت دارند و موکب‌ها نیز آموزش‌های لازم را برای رعایت مسائل بهداشتی دریافت کرده‌اند.

وی مهم‌ترین عامل حفظ سلامت زائران را خودمراقبتی دانست و گفت: اگر زائران احساس کردند در محیط‌های شلوغ احتمال انتقال بیماری وجود دارد، استفاده از ماسک هیچ ضرری ندارد و می‌تواند از ابتلا به بیماری‌های تنفسی جلوگیری کند.

رئیس سازمان اورژانس کشور با تأکید بر مصرف مداوم آب اظهار داشت: زائران نباید منتظر احساس تشنگی بمانند، بلکه لازم است به‌طور مرتب آب بنوشند تا بدن دچار کم‌آبی و گرمازدگی نشود.

وی همچنین توصیه کرد: سالمندان، بیماران دارای بیماری‌های زمینه‌ای، کودکان و نوزادان بیش از سایر افراد در معرض آسیب قرار دارند و باید مراقبت بیشتری از آنان صورت گیرد.

میعادفر ادامه داد: به این گروه‌ها توصیه می‌شود تا حد امکان در ساعات خنک شب یا صبح زود تردد کنند و زمان رسیدن به مرزها را نیز به گونه‌ای تنظیم کنند که در ساعات گرم روز با ازدحام جمعیت مواجه نشوند.

وی خاطرنشان کرد: زائرانی که برای نخستین‌بار در مراسم اربعین شرکت می‌کنند، لازم است توصیه‌های بهداشتی و درمانی را با دقت بیشتری رعایت کنند، اما زائران باتجربه معمولاً با شرایط مسیر آشنایی دارند و سفر خود را به‌خوبی مدیریت می‌کنند.

رئیس سازمان اورژانس کشور در پایان ابراز امیدواری کرد که با رعایت این توصیه‌ها از سوی زائران و آمادگی کامل دستگاه‌های خدمت‌رسان، مراسم اربعین امسال نیز با سلامت، امنیت و آرامش کامل برگزار شود.

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