به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ توقف پخش برنامه‌های تلویزیون تمدن، مصادره اموال آن و همچنین تعطیلی حوزه علمیه خاتم‌النبیین(ص)، از بزرگ‌ترین مراکز دینی و رسانه‌ای شیعیان افغانستان توسط وزارت عدلیه/ دادگستری حکومت طالبان، مردم این کشور را غافلگیر و شوکه کرد.

هرچند با بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، بسیاری از رفتارها و اقدامات خشونت‌آمیز علیه مردم، به‌ویژه اقلیت‌های مذهبی، قابل پیش‌بینی بود، اما توقف فعالیت بزرگ‌ترین شبکه اسلامی و مهم‌ترین مرکز دینی شیعیان در یک کشور اسلامی، به‌راستی قابل تحلیل نبود. زیرا این نهادهای شیعی از یک سو همواره بر منافع افغانستان، همکاری با حکومت طالبان و گسترش ارزش‌های اسلامی تمرکز داشته‌اند و از سوی دیگر، دارای مجوز رسمی بودند و هیچ خلأ قانونی در فعالیت‌شان وجود نداشت.

این موضوع را با حجت الاسلام دکتر عبدالقادر کمالی، استاد دانشگاه و از علمای شیعه افغانستان در میان گذاشتیم. او در پاسخ به سؤالات خبرنگار ابنا گفت: از همان ابتدای بازگشت مجدد امارت اسلامی (طالبان) به افغانستان، شیعیان به‌تدریج و به شکل ناخوشایندی در حال حذف شدن هستند.

آقای کمالی در پاسخ به این پرسش که آیا شیعیان از زندگی مسالمت‌آمیز در افغانستان ناامید شده‌اند، گفت: تاریخ افغانستان، تاریخی پر فراز و نشیب است و شیعیان در طول تاریخ با حوادث، رویدادها و حاکمیت‌های گوناگونی مواجه بوده‌اند. اما تجربه حکومت دوم امارت اسلامی برای جامعه شیعه تجربه‌ای جدید بود. آن‌ها امیدوار بودند و هنوز هم امیدوارند که همزیستی مسالمت‌آمیز میان اقوام و مذاهب اسلامی در افغانستان برقرار باشد.

او با اشاره به اینکه افغانستان در دوران جمهوریت، به عنوان سرزمینی برای اخوت اسلامی و تقریب مذاهب در جهان اسلام به عنوان الگویی مطرح بود، افزود: در حالی که در کشورهای مختلفی مانند سوریه، پاکستان، عراق و یمن جنگ‌های مذهبی جریان داشت، افغانستان نماد اخوت، برادری، تقریب مذاهب اسلامی و صدای وحدت بود.

عبدالقادر کمالی خاطرنشان کرد که با آمدن امارت اسلامی، این مسیر (برادری و تقریب مذاهب) در ابتدا ادامه یافت. در سال اول، اهل تشیع آزادی‌های نسبتاً خوبی داشتند و خوشحال بودند که در فضای امن و آرام، بدون دغدغه به اجرای شعائر مذهبی خود می‌پردازند. اما از سال دوم امارت، محدودیت‌هایی برای برگزاری مراسم مذهبی اعمال شد. هرچند برخی ممکن بود به برگزاری عزاداری‌ها خارج از حسینیه‌ها انتقاد داشته باشند که باعث مزاحمت می‌شود، مردم این موضوع را هم پذیرفتند؛ ولی این محدودیت‌ها جدی‌تر و گسترده‌تر شد که در تاریخ افغانستان کم‌سابقه است.

حجت‌الاسلام کمالی با تأکید بر اینکه تلویزیون تمدن و حوزه علمیه خاتم‌النبیین فقط یک شبکه و یک حوزه نیستند، گفت: این نهادها نماز مذهبی شیعیان افغانستان هستند و نمی‌توان نماد یک مذهب را - که اتهامی اثبات‌نشده علیه آن وجود دارد و گناهی مرتکب نشده - پلمپ کرد.

به گفته او، علاوه بر این اقدام، حتی مراسم عزاداری سال جاری که داخل حسینیه‌ها برگزار شد، با برخوردهای نامناسب وزارت عدلیه (دادگستری) مواجه شد. حتی پرچم‌های محرم از فضای حسینیه‌ها پایین کشیده شد و محدودیت‌ها شدیدتر پیگیری گردید. به همین دلیل، شیعیان افغانستان ناراحت و عصبانی هستند و حتی نمی‌دانند که شکایت و ناراحتی‌شان را به کدام مرجع حکومتی ببرند.

دکترکمالی در پاسخ به این سؤال که آیا اقداماتی مانند پلمپ مراکز شیعی و محدودیت عزاداری به معنای جلوگیری از پیشرفت شیعیان است، گفت: شبکه تمدن و حوزه علمیه خاتم‌النبیین از اسلامی‌ترین شبکه‌ها و مراکز افغانستان بوده‌اند که از زمان تأسیس تا امروز حتی یک لحظه خلاف شرع و اخلاق نداشته‌اند. حال نظامی که داعیه اسلامی و علما بودن دارد، چگونه این مراکز را تعطیل می‌کند؟

او در این مصاحبه تأکید کرد که این‌ها فقط یک شبکه یا یک نهاد نیستند، بلکه نماد هستند؛ یعنی تلویزیون تمدن بسته نشده، بلکه راه بر شیعیان بسته شده است. همچنین با پلمپ حوزه خاتم‌النبیین، جلوی آموزش مذهب تشیع گرفته شده و این مسائل برای شیعیان، مردم عادی افغانستان و نخبگان آن قابل قبول نیست.

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