به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رئیس‌جمهور آمریکا شامگاه چهارشنبه ویدئویی عجیب که با هوش مصنوعی تولید شده را منتشر کرد که او را در نقش پزشکی نشان می‌دهد که منتقدان سرشناس خود را به دلیل آنچه «سندرم ترامپ‌هراسی» (TDS) می‌نامد، درمان می‌کند.

این ویدئوی حدود ۹۰ ثانیه‌ای که در حساب کاربری ترامپ در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» منتشر شد، شامل اظهارات ساختگی منتسب به شماری از چهره‌های سرشناس رسانه‌ای و هالیوودی است که از منتقدان ترامپ به شمار می‌روند.

ویدئو با تصویری از ترامپ آغاز می‌شود که با لباس پزشک از مخاطبان می‌پرسد «آیا شما یا یکی از اطرافیانتان به سندرم ترامپ‌هراسی مبتلا شده‌اید؟» سپس می‌گوید «علائم این بیماری می‌تواند بی‌وقفه ادامه داشته باشد. خوشبختانه، من دکتر ترامپ هستم و برای آن یک برنامه درمانی دارم».

در ادامه ویدئو، رابرت دنیرو می‌گوید که به دلیل این بیماری، خواب و خوراک نداشته و مدام عصبی بوده و سایرین را آزار می‌داده است. جولیا رابرتس نیز می‌گوید که احساس می‌کند در دو سال گذشته، ۲۰ سال پیرتر شده است. بازیگران دیگری مثل ادوارد نورتون و جان لگوئیزامو که از منتقدان صریح ترامپ هستند، هم در تصاویر دیده می‌شوند.

در لحظات پایانی ویدئو، نسخه هوش مصنوعی ترامپ سرانجام نسخه درمانی خود را فاش می‌کند. او می‌گوید که برای رهایی از این اختلال، باید «تماشای اخبار جعلی را متوقف کنید، دعا بخوانید و هر وقت احساس اضطراب کردید، مثل من نوشابه رژیمی بنوشید؛ آن‌وقت خواهید دید که زندگی‌تان به شکل چشمگیری تغییر می‌کند».

ترامپ بارها رقبای سیاسی و منتقدان رسانه‌ای خود را به ابتلا به این «سندرم» متهم کرده و این عبارت را بارها در طول فعالیت سیاسی خود به کار برده است. او حتی اوایل امسال در دفتر بیضی کاخ سفید مدعی شد که شنیده این «واقعاً یک بیماری است».

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