مدودف نماینده ویژه روسیه در مراسم وداع با رهبر شهید ایران

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، امروز (پنجشنبه) در پاسخ به پرسش خبرنگاران، تأیید کرد که دیمیتری مدودف، معاون رئیس شورای امنیت روسیه، به عنوان نماینده ویژه ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، در آیین وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی در تهران شرکت خواهد کرد.
پیشتر کاظم جلالی، سفیر ایران در مسکو، اعلام کرده بود که مدودف به عنوان فرستاده ویژه پوتین در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی شرکت خواهد کرد. به گفته جلالی، هیأتی از وزارت امور خارجه روسیه، نمایندگانی از کلیسای ارتدوکس، مفتیان اهل سنت و علمای شیعه این کشور نیز در این مراسم حضور خواهند داشت.
بر اساس اعلام علیاکبر پورجمشیدیان، دبیر ستاد ملی برگزاری آیین وداع و تشییع پیکر رهبر شهید، تا سهشنبه نهم تیرماه، مقامات ارشد و سران بیش از ۳۰ کشور جهان در سطوح مختلف و همچنین علما، دانشمندان و رهبران ادیان و مذاهب از بیش از ۹۰ کشور، رسماً خواستار حضور و ادای احترام به پیکر مطهر رهبر شهید شدهاند.
دبیر ستاد ملی آیین تشییع و وداع با رهبر شهید انقلاب افزود: روز جمعه (۱۲ تیرماه) آیین رسمی و متمرکز ادای احترام سران، مقامات بلندپایه، رهبران ادیان و دانشمندان کشورهای مختلف جهان به پیکر مطهر رهبر شهید در تهران برگزار خواهد شد؛ همچنین در روز سیزدهم تیرماه (شنبه) آغاز مراسمهای مردمی خواهد بود.
سخنگوی کرملین در بخش دیگری از نشست خبری خود گفت: این واقعیت که اتحادیه اروپا، همزمان با تقویت هویت دفاعی خود، مسیر نظامیسازی را در پیش گرفته و خود را وقف مسأله رویارویی با فدراسیون روسیه کرده است، امری واضح و آشکار است.
وی افزود: این موضوع که اروپا در حال تقویت موضع خود در تقابل با روسیه است، اثبات شده است؛ این وضعیت، مسکو را مجبور میکند برای تضمین امنیت خود، اقدامات بیشتری را برنامهریزی کند.
پسکوف همچنین گفت: ارتشبد والری گراسیموف، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه، صبح امروز پنجشنبه در تماس تلفنی با رئیسجمهور این کشور، گزارشی از نتایج حمله تلافیجویانه گسترده نیروهای مسلح روسیه علیه اوکراین را ارائه کرد.
وی افزود: این حمله تلافیجویانه تنها علیه اهداف نظامی یا مکانهای با کاربری نظامی در اوکراین انجام شد؛ مسکو به افزایش فشار بر حکومت اوکراین ادامه خواهد داد تا به اهداف خود دست یابد.
سخنگوی کرملین در پاسخ به پرسشی درباره احتمال برگزاری انتخابات ریاستجمهوری در اوکراین – که بیش از یک سال به دلیل وضعیت جنگی این کشور به تعویق افتاده است – گفت: در اینجا باید سخنان پوتین، رئیسجمهور روسیه، مبنی بر اینکه مشروعیت زلنسکی به طور جدی زیر سوال رفته است را یادآوری کنم.
وی افزود: کرملین گزارشهای رسانهها مبنی بر احتمال برگزاری انتخابات ریاستجمهوری در اوکراین را دیده است، اما هیچ بیانیه رسمی در این مورد نشنیده است؛ ما درباره این ادعاها اظهارنظر نمیکنیم.
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