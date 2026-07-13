به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، امروز (دوشنبه) در مجمع جنبش عمومی سراسری «جبهه مردمی برای روسیه» و آیین اهدای جوایز به قهرمانان مردمی این کشور در مسکو سخنرانی کرد.

پوتین در این مراسم با اشاره به سوالی که اغلب از او پرسیده می‌شود، گفت: «مردم اغلب می‌پرسند که چگونه است کل بخش روس‌تیز غرب با ما می‌جنگد، در حالی که روسیه در حال توسعه اقتصاد و تقویت امور مالی، بهبود نیروهای مسلح و دستیابی به دستاوردهای جدید در صنعت دفاعی و پیشرفت است و سربازان روسیه به جلو حرکت می‌کنند؟ این وضعیت چگونه ممکن است؟»

وی در پاسخ به این سوال، نقش جبهه مردمی روسیه را تعیین‌کننده دانست و خاطرنشان کرد که این اتفاق تا حدی به لطف تلاش‌های این نهاد مردمی رخ داده است.

پوتین با قدردانی از مشارکت گسترده شهروندان روسیه اظهار داشت: «جبهه مردمی روسیه تاکنون تقریباً ۷۰ میلیارد روبل اهدایی بیش از ۲۰ میلیون نفر از شهروندان روس را برای کمک به اهداف عملیات نظامی روسیه (در اوکراین) جمع‌آوری کرده است. به همین دلیل است که بدون شک پیروزی در انتظار ماست.»

رئیس‌جمهور روسیه در ادامه با لحنی قاطع تأکید کرد: «هر گونه تلاش برای حمله به خاک روسیه با پاسخ متقابل و چند برابر قدرتمندتر مواجه خواهد شد. دشمن این را در مقیاسی فزاینده احساس خواهد کرد.»

پوتین در ادامه به مشکلات ایجاد شده در عرضه سوخت در پی حملات پهپادی به ذخایر و پالایشگاه‌ها اشاره کرد و گفت: «اقدامات نیروهای مسلح اوکراین مشکلاتی را در رابطه با فرآورده‌های نفتی روسیه ایجاد کرده است اما اوضاع به تدریج بهبود خواهد یافت.»

رئیس‌جمهور روسیه با اشاره به شکل‌گیری «جبهه مردمی برای روسیه» در ۱۵ سال قبل، از خدمات این انجمن قدردانی کرد و گفت: «این جبهه مردمی همواره در خط مقدم مقابله با چالش‌های کشور بوده است.»

وی افزود: «در طول عملیات نظامی روسیه (در اوکراین)، جبهه مردمی با مردم، هم سربازان و هم خانواده‌های آنها در تماس است که از اهمیت بالایی برخوردار است.»

پوتین با اشاره به تجلیل از یک شهروند داغستان روسیه که در جریان سیل اخیر این منطقه جان ۲۳ نفر را نجات داد، گفت: «وقتی مردم چنین شاهکارهایی را انجام می‌دهند، وقتی مردم در خط مقدم می‌جنگند، وقتی مردم در پشت جبهه به نتایج شگفت‌انگیزی دست می‌یابند و اغلب از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کنند، روسیه بر همه مشکلات و همه نگرانی‌ها غلبه خواهد کرد و این وضعیت، ما را قوی‌تر خواهد ساخت و ما همواره به جلو حرکت خواهیم کرد.»

وی در ادامه از کار بر روی یک سیستم جدید تأمین انرژی برای شبه جزیره کریمه خبر داد که «دشمنان روسیه» قادر به دسترسی و اختلال در آن نخواهند بود.

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