گزارش لحظه به لحظه از ورود مقامات خارجی به تهران برای وداع با رهبر شهید انقلاب

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ صبح جمعه ۱۲ تیر ۱۴۰۵ همزمان با آغاز ورود مهمانان رسمی، مراسم استقبال از هیئت‌های بین‌المللی با حضور مقامات سیاسی کشورمان در فرودگاه بین‌المللی مهرآباد در شهر تهران، آغاز شد.

امامعلی رحمان، رئیس‌جمهور تاجیکستان، رئیس‌جمهور عراق، معاون کنگره خلق چین، رئیس اقلیم کردستان عراق، جودت یلماز، معاون رئیس‌جمهور ترکیه، میخائیل کاولاشویلی، رئیس‌جمهور گرجستان، نخست‌وزیر ارمنستان و نورالدین اسماعیل‌اف رئیس پارلمان ازبکستان و رئیس مجلس قرقیزستان از مقاماتی بودند که پیش از ظهر جمعه وارد کشور شدند.

به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه در مراسم وداع با پیکر آقای شهید ایران علاوه بر نزدیک به ۱۰۰ کشور یا هیات رسمی، یا شخصیت‌ها و گروه‌های مردمی، ۸ رئیس دولت و ۱۲ رئیس مجلس حضور خواهند داشت.

ساعت ۱۲:۲۶ | هیئت عمانی برای شرکت در مراسم ادای احترام به پیکر رهبر شهید انقلاب وارد تهران شد

ساعت ۱۲:۰۸ | میخائیل کاولاشویلی، رئیس‌جمهور گرجستان برای شرکت در مراسم ادای احترام به پیکر رهبر شهید انقلاب وارد تهران شد

ساعت ۱۱:۲۰ | جودت یلماز، معاون رئیس‌جمهور ترکیه برای شرکت در مراسم ادای احترام به پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی وارد تهران شد

ساعت ۱۰:۳۷ | رئیس مجلس قرقیزستان در صدر هیئت پارلمانی جهت شرکت در مراسم تشییع قائد شهید امت وارد تهران شد

ساعت ۱۰:۳۲ | نزار آمیدی، رئیس‌جمهور عراق برای شرکت در مراسم ادای احترام به پیکر رهبر شهید انقلاب وارد تهران شد

ساعت ۹:۵۸ | ورود امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به تهران برای شرکت در مراسم وداع با رهبر شهید ایران

ساعت ۹:۵۰ | ورود نورالدین اسماعیل اف رئیس پارلمان ازبکستان و هیئت پارلمانی به تهران جهت شرکت در مراسم تشییع قائد شهید امت

ساعت ۸:۵۲ | ورود نخست وزیر ارمنستان به کشورمان برای شرکت در مراسم وداع و تشییع قائد شهید امت

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