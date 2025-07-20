علی لاریجانی با «پوتین» دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین عصر یکشنبه از دیدار و رایزنی علی لاریجانی مشاور رهبر معظم انقلاب با ولادیمیر پوتین رئیسجمهور روسیه در مسکو خبر داد.
سخنگوی دولت روسیه اعلام کرد: پوتین امروز در کرملین با علی لاریجانی، مشاور ارشد رهبر ایران دیدار کرد و آنها ارزیابیهایی درباره اوضاع خاورمیانه و برنامه هستهای ایران را بررسی کردند.
پسکوف گفت: پوتین در این دیدار بار دیگر بر موضع روسیه در حمایت از ثبات منطقه و راهکار سیاسی برای موضوعات مربوط به برنامه هستهای ایران تاکید کرده است.
..............................
پایان پیام/
نظر شما