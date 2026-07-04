به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ششمین جلسه هماهنگی ویژه برنامههای تشییع امام شهید به ریاست حجت الاسلام والمسلمین مشرف رئیس ستاد آیین های فاطمی حرم مطهر با حضور جمعی از مدیران و رؤسای ادارات مختلف آستان مقدس برگزار شد.
در این جلسه، مسئولین آستان مقدس بر لزوم هماهنگی هرچه بیشتر میان واحدهای خدمات اجرایی، پذیرایی، انتظامات، حراست، تشریفات، فعالیتهای فرهنگی و تبلیغات و رسانه برای برگزاری هرچه باشکوهتر ویژه برنامههای امام شهید تأکید کردند.
همچنین در این نشست بر نقش مهم هماهنگی بینبخشی در موفقیت هرچه بهتر برنامهها، عملیاتیسازی مصوبات جلسات پیشین و ارائه گزارش مستمر از روند پیشرفت کارها تأکید شد.
در پایان این جلسه، بر ضرورت استفاده از ظرفیتهای رسانهای برای معرفی هرچه بهتر برنامهها تأکید و خاطرنشان شد که هماهنگی و همافزایی میان واحدها، رمز موفقیت در برگزاری برنامههای فرهنگی و مذهبی است.
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