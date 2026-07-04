  1. صفحه اصلی
  2. اخبار نهادهای دینی و اهل بیتی ع
  3. آستان حضرت معصومه(س)

در آستانه مراسم تشییع رهبر شهید؛

هماهنگی بخش‌های مختلف حرم مطهر برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم تشییع رهبر

۱۳ تیر ۱۴۰۵ - ۱۰:۴۷
کد مطلب: 1834599
هماهنگی بخش‌های مختلف حرم مطهر برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم تشییع رهبر

ششمین جلسه هماهنگی ویژه برنامه‌های تشییع پیکر مطهر امام شهید با حضور مدیران و رؤسای ادارات مختلف آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ششمین جلسه هماهنگی ویژه برنامه‌های تشییع امام شهید به ریاست حجت الاسلام والمسلمین مشرف رئیس ستاد آیین های فاطمی حرم مطهر با حضور جمعی از مدیران و رؤسای ادارات مختلف آستان مقدس برگزار شد.

در این جلسه، مسئولین آستان مقدس بر لزوم هماهنگی هرچه بیشتر میان واحدهای خدمات اجرایی، پذیرایی، انتظامات، حراست، تشریفات، فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغات و رسانه برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر ویژه برنامه‌های امام شهید تأکید کردند.

همچنین در این نشست بر نقش مهم هماهنگی بین‌بخشی در موفقیت هرچه بهتر برنامه‌ها، عملیاتی‌سازی مصوبات جلسات پیشین و ارائه گزارش مستمر از روند پیشرفت کارها تأکید شد.

در پایان این جلسه، بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های رسانه‌ای برای معرفی هرچه بهتر برنامه‌ها تأکید و خاطرنشان شد که هماهنگی و هم‌افزایی میان واحدها، رمز موفقیت در برگزاری برنامه‌های فرهنگی و مذهبی است.

..........................

پایان پیام

هماهنگی بخش‌های مختلف حرم مطهر برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم تشییع رهبر
هماهنگی بخش‌های مختلف حرم مطهر برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم تشییع رهبر
هماهنگی بخش‌های مختلف حرم مطهر برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم تشییع رهبر
هماهنگی بخش‌های مختلف حرم مطهر برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم تشییع رهبر
هماهنگی بخش‌های مختلف حرم مطهر برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم تشییع رهبر
هماهنگی بخش‌های مختلف حرم مطهر برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم تشییع رهبر
هماهنگی بخش‌های مختلف حرم مطهر برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم تشییع رهبر
هماهنگی بخش‌های مختلف حرم مطهر برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم تشییع رهبر
هماهنگی بخش‌های مختلف حرم مطهر برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم تشییع رهبر
هماهنگی بخش‌های مختلف حرم مطهر برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم تشییع رهبر
هماهنگی بخش‌های مختلف حرم مطهر برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم تشییع رهبر
هماهنگی بخش‌های مختلف حرم مطهر برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم تشییع رهبر
هماهنگی بخش‌های مختلف حرم مطهر برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم تشییع رهبر
هماهنگی بخش‌های مختلف حرم مطهر برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم تشییع رهبر
هماهنگی بخش‌های مختلف حرم مطهر برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم تشییع رهبر
هماهنگی بخش‌های مختلف حرم مطهر برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم تشییع رهبر
هماهنگی بخش‌های مختلف حرم مطهر برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم تشییع رهبر
هماهنگی بخش‌های مختلف حرم مطهر برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم تشییع رهبر
هماهنگی بخش‌های مختلف حرم مطهر برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم تشییع رهبر
هماهنگی بخش‌های مختلف حرم مطهر برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم تشییع رهبر

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha