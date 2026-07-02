به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ خانه مداحان اهلبیت علیهمالسلام با صدور بیانیهای، ضمن تأکید بر تبعیت از منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی، از رزمندگان جبهه مذاکره حمایت کرده و تحقق کامل حقوق ملت ایران و شروط مندرج در تفاهمنامه را مورد تأکید قرار داد.
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است.
بسمه تعالی
«إِنَّ مَعِیَ رَبِّی سَیَهْدِینِ»
ملت بزرگ، سرافراز و ستودنی ایران اسلامی، در حالی خود را برای وداع با پدر امت آماده میکند و برگ دیگری از تاریخ پرافتخار این سرزمین را در آستانه بزرگترین و بیسابقهترین تشییع تاریخ رقم میزند که طی بیش از چهار ماه گذشته، با لبیک به خلف صالح امام راحل، حضرت آیتالله العظمی امام سید مجتبی خامنهای (مدّ ظله العالی)، حضوری آگاهانه، پرشور و مستمر در میدان داشته است و تا تحقق کامل خطوط قرمز ترسیم شده از سوی ولی امر مسلمین جهان، این حضور عزتمندانه و گسترده را استمرار خواهد بخشید.
ما، مداحان اهلبیت علیهمالسلام، ضمن حمایت هوشمندانه از رزمندگان جبهه مذاکره که یکی از اضلاع مهم میدان نبرد جمهوری اسلامی ایران با دشمنان به شمار میرود و با آرزوی توفیق و عزت برای تمامی خدمتگزاران حاضر در این عرصه، اعلام میداریم که در تبعیت از منویات رهبر معظم انقلاب، تحقق کامل تمامی شروط مندرج در تفاهمنامه را به عنوان حداقل حقوق ملت بزرگ ایران مطالبه و پیگیری میکنیم.
همچنین، حمایت قاطع خود را از بیانیه اکثریت نمایندگان ملت در مجلس خبرگان رهبری اعلام داشته و بر ضرورت صیانت از عزت، استقلال و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران تأکید میورزیم.
خانه مداحان اهلبیت علیهمالسلام
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