به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام مقصود علی دومکی، از اعضای ارشد مجلس وحدت مسلمین پاکستان، اعلام کرد که در اجتماعات نماز جمعه، علما و خطیبان با ادای احترام به رهبر شهید، حضرت آیتالله العظمی سید علی خامنهای(ره)، به تبیین نهضت عاشورا و اهداف قیام حضرت امام حسین(ع) بر اساس اندیشههای ایشان خواهند پرداخت.
وی این سخنان را در جریان سفر به روستاها و واحدهای تشکیلاتی شهرستان شکارپور بیان کرد.
دومکی همچنین از برگزاری یک همایش علمی و آیین بزرگداشت با عنوان «هدف کربلا از نگاه رهبر شهید» در دانشگاه جامع المصطفی خاتمالنبیین شهر جیکبآباد خبر داد و گفت در این مراسم، علما، اندیشمندان،
شخصیتهای برجسته مذاهب مختلف و چهرههای اجتماعی و سیاسی، ابعاد دینی، فکری، انقلابی و خدمات رهبر شهید به امت اسلامی را بررسی خواهند کرد.
وی از مردم خواست از ۳ تا ۹ ژوئیه در مجالس عزاداری مناطق مختلف، پیام عاشورا را با الهام از اندیشههای رهبر شهید تبیین کنند و با برگزاری نشستهای دینی، مراسم بزرگداشت و محافل دعا، خدمات ایشان در عرصه مقاومت، وحدت امت اسلامی و حمایت از ملتهای مظلوم را برای نسل جوان تبیین و معرفی کنند.
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