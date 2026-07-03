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عضو ارشد مجلس وحدت مسلمین پاکستان:

در خطبه‌های نماز جمعه از رهبر شهید تجلیل خواهد شد

۱۲ تیر ۱۴۰۵ - ۱۱:۵۵
کد مطلب: 1834725
در خطبه‌های نماز جمعه از رهبر شهید تجلیل خواهد شد

عضو ارشد مجلس وحدت مسلمین پاکستان از برگزاری ویژه‌برنامه‌های بزرگداشت رهبر شهید در خطبه‌های نماز جمعه و مجالس عزاداری خبر داد و خواستار تبیین پیام عاشورا بر پایه اندیشه‌های ایشان شد.

 به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ  حجت الاسلام مقصود علی دومکی، از اعضای ارشد مجلس وحدت مسلمین پاکستان، اعلام کرد که در اجتماعات نماز جمعه، علما و خطیبان با ادای احترام به رهبر شهید، حضرت آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای(ره)، به تبیین نهضت عاشورا و اهداف قیام حضرت امام حسین(ع) بر اساس اندیشه‌های ایشان خواهند پرداخت.

وی این سخنان را در جریان سفر به روستاها و واحدهای تشکیلاتی شهرستان شکارپور بیان کرد.  

دومکی همچنین از برگزاری یک همایش علمی و آیین بزرگداشت با عنوان «هدف کربلا از نگاه رهبر شهید»  در دانشگاه جامع المصطفی خاتم‌النبیین شهر جیکب‌آباد خبر داد و گفت در این مراسم، علما، اندیشمندان،

شخصیت‌های برجسته مذاهب مختلف و چهره‌های اجتماعی و سیاسی، ابعاد دینی، فکری، انقلابی و خدمات رهبر شهید به امت اسلامی را بررسی خواهند کرد.

وی از مردم خواست از ۳ تا ۹ ژوئیه در مجالس عزاداری مناطق مختلف، پیام عاشورا را با الهام از اندیشه‌های رهبر شهید تبیین کنند و با برگزاری نشست‌های دینی، مراسم بزرگداشت و محافل دعا، خدمات ایشان در عرصه مقاومت، وحدت امت اسلامی و حمایت از ملت‌های مظلوم را برای نسل جوان تبیین و معرفی کنند.

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