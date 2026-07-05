به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ به‌منظور ادای احترام به رهبر معظم شهید، آیت‌الله سید علی خامنه‌ای، مراسم باشکوهی در امام‌بارگاه مرکزی، مسجد جامع امام حسن مجتبی(ع) شهر جیکب‌آباد، در ایالت سند پاکستان، برگزار شد. در این مراسم، علما، مؤمنان، جوانان و اقشار مختلف مردم با حضور گسترده خود، یاد و خاطره این رهبر بزرگ را گرامی داشتند.

در این مراسم، علامه مقصود علی دومکی طی سخنانی اظهار داشت: سخنرانی رهبر شهید با عنوان «عبرت‌های عاشورا» باید توسط هر مسلمان مطالعه شود؛ زیرا در آن، این پرسش اساسی مطرح شده است که چگونه تنها پنجاه سال پس از رحلت پیامبر اکرم(ص)، شرایط به گونه‌ای رقم خورد که مسلمانانِ شهادتین‌گو، سبط گرامی پیامبر، حضرت امام حسین(ع)، را با نهایت قساوت به شهادت رساندند.

وی افزود: حادثه کربلا بزرگ‌ترین درس عبرت برای همه بشریت است. هرگاه دینداران به دین‌فروشی روی آورند، دنیاطلبی بر دین غلبه کند و خواص، علما و افراد بانفوذ جامعه از انجام مسئولیت‌های شرعی و اخلاقی خود شانه خالی کنند، زمینه وقوع فجایعی همچون کربلا فراهم می‌شود. از همین رو، عاشورا تنها یک واقعه تاریخی نیست، بلکه پیام جاودانه بیداری، بصیرت و خودسازی برای همه مسلمانان در همه دوران‌هاست.

علامه دومکی تصریح کرد: هدف اصلی قیام کربلا، قیام برای خدا، ایستادگی در برابر ظلم و ستم، پاسداری از حق و عدالت، دفاع از آزادی انسان و حفظ عزت و کرامت بشری است. امام حسین(ع) با سیره و رفتار خویش به تمام انسان‌ها آموخت که در برابر باطل نباید سر تسلیم فرود آورد و برای دفاع از حق باید از هرگونه فداکاری دریغ نکرد.

وی همچنین گفت: رهبر معظم شهید، آیت‌الله سید علی خامنه‌ای، تمام عمر پربرکت خود را در راه حق، عدالت، آزادی، وحدت امت اسلامی و مبارزه با استکبار جهانی سپری کرد. ایشان مسیر «قیام لله» را به امت اسلامی نشان داد و با اندیشه، بصیرت و استقامت خود، روح تازه‌ای از آگاهی و بیداری در میان مسلمانان دمید. ان‌شاءالله خون پاک ایشان، موجب بیداری بیشتر امت اسلامی، تقویت روحیه مقاومت و ایستادگی در برابر ظلم خواهد شد.

وی در ادامه اظهار داشت: تشییع پیکر رهبر شهید، یکی از بزرگ‌ترین مراسم‌های تشییع در تاریخ بشر خواهد بود و میلیون‌ها عاشق و حسینی از سراسر جهان با حضور در آن، بار دیگر با آرمان‌های حق، عدالت، آزادی و مقاومت تجدید بیعت خواهند کرد. همان‌گونه که رهبر معظم در طول عمر خود پرچم مقاومت در برابر استکبار جهانی، آمریکا و رژیم صهیونیستی را برافراشته نگاه داشت، شهادت ایشان نیز نماد شکست، خواری و رسوایی استکبار جهانی خواهد بود.

در پایان این مراسم، حاضران با روشن کردن شمع در برابر تصاویر رهبر معظم شهید، آیت‌الله سید علی خامنه‌ای، ضمن ادای احترام، برای علو درجات ایشان، وحدت امت اسلامی، یاری مظلومان و سربلندی جهان اسلام دعا کردند.

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