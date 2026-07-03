انعکاس حماسه ملی در رسانه غربی؛ گزارش گاردین از عظمت تشییع رهبر شهید به روایت آمار و پیام مقاومت

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در خبری که گاردین به قلم «پاتریک وینتور» از تهران منتشر کرده، ضمن تأیید استقبال بینظیر مردم در روزهای اخیر و نصب تمثالهای مشت سرخ و بنرهای «باید برخاست»، به این نکته معترف شده که تشییع رهبر شهید انقلاب که در جنایت آمریکایی صهیونیستی به شهادت رسید، به یکی از عظیمترین رویدادهای تاریخ ایران پس از انقلاب ۵۷ تبدیل شده است. این رسانه که معمولا اخبار ایران را با ادبیات تحریفآمیز پوشش میدهد، این بار ناچار به انعکاس حضور مقامات کشورهای مختلف همچون عراق و پاکستان شده و غیبت سران غربی را نیز بازتاب داده است.
گاردین در ادامه گزارش خود، برجستهترین محور مراسم را «پیام مقاومت» معرفی کرده و به نقل از ژنرال واحدی، فرمانده کل سپاه، جمله «هرگز تسلیم نخواهیم شد» را بازنشر داده است. این رسانه با اشاره به سخنرانیهای مقامات ارشد قضایی و نمایندگان مجلس درباره «انتقام سخت» و همچنین همزمانی این ایام با ماه محرم، به خوبی درک کرده که شعار «کسی مثل من به یزید بیعت نمیکند» به عنوان وصیتنامه سیاسی رهبر فقید، به نقشه راه آینده نظام تبدیل شده است. هرچند گاردین در گزارههایی به حذف فیزیکی بخشی از خانواده رهبری و تهدیدات اخیر وزیر جنگ رژیم صهیونیستی اشاره دارد، اما اذعان میکند که پیام اصلی این گردهمایی عظیم، ارسال علامتی روشن به غرب مبنی بر ناتوانی آنان در شکستن اراده ملی ایران است.
گزارش گاردین علیرغم رویکرد غربیاش، ناچار به تصدیق دو واقعیت اساسی شده است؛ نخست، مدیریت هوشمندانه نظام در برگزاری منظم و امن این مراسم ششروزه در تهران و مشهد که مانع از هرگونه هرجومرج شود و دوم، تلاش مسؤولان برای پیوند عزای ملی با امید به آیندهای روشن و پاسخ به دغدغههای معیشتی مردم از طریق پلاکاردهای مرتبط.
این رسانه اگرچه به غیبت رهبر انقلاب آیتالله سید مجتبی خامنهای و مشکلات اقتصادی بهعنوان چالش اشاره میکند، اما در نهایت وادار شده است که بپذیرد جمهوری اسلامی ایران با پشتوانه همین حضور میلیونی و انسجامی مثالزدنی، ظرفیتی شگرف برای «مقاومت و ترمیم» دارد و این همان حقیقتی است که گاردین نیز، علیرغم میل باطنی خود، نمیتواند در گزارش خود کتمان کند.
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