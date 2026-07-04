https://fa.abna24.com/xkCff۱۳ تیر ۱۴۰۵ - ۱۰:۰۴ کد مطلب 1834914 چندرسانهای ویدیو فرهنگی صفحه اصلی چندرسانهای ویدیو فرهنگی ویدیو | مداحی نریمان پناهی در مراسم وداع؛ من اصلا اومدم برات شهید بشم... ۱۳ تیر ۱۴۰۵ - ۱۰:۰۴ کد مطلب: 1834914 نریمان پناهی مداح اهلبیت(ع) در بخشی از مراسم وداع مردم با رهبر شهید انقلاب مداحی معروف خود را اجرا کرد. دریافت 13 MB برچسبها مداحی نریمان پناهی مراسم وداع با رهبر شهید تشییع رهبر شهید اخبار مرتبط ویدیو | ویژه ساعت شهادت؛ «صدها نفر مثل علی خامنهای در این راه جان و آبرو خواهند داد...» تشییع رهبر شهید یک پدیده تمدنی جهانی و نشانه افول نظم غربی است/ تشییع میلیونی رهبر شهید، بازتولید سرمایه اجتماعی مقاومت است
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