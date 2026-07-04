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ویدیو | مداحی نریمان پناهی در مراسم وداع؛ من اصلا اومدم برات شهید بشم...

۱۳ تیر ۱۴۰۵ - ۱۰:۰۴
کد مطلب: 1834914
ویدیو | مداحی نریمان پناهی در مراسم وداع؛ من اصلا اومدم برات شهید بشم...

نریمان پناهی مداح اهل‌بیت(ع) در بخشی از مراسم وداع مردم با رهبر شهید انقلاب مداحی معروف خود را اجرا کرد.

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