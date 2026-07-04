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ویدیو | آمدی جانم به قربانت، ولی بی‌جان چرا...؟!

۱۳ تیر ۱۴۰۵ - ۰۷:۴۹
کد مطلب: 1834916
ویدیو | آمدی جانم به قربانت، ولی بی‌جان چرا...؟!

تصویری از لحظه‌ی ورود ماشین حامل پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب.

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