https://fa.abna24.com/xkCfh۱۳ تیر ۱۴۰۵ - ۰۷:۴۹ کد مطلب 1834916 چندرسانهای ریلز صفحه اصلی چندرسانهای ریلز ویدیو | آمدی جانم به قربانت، ولی بیجان چرا...؟! ۱۳ تیر ۱۴۰۵ - ۰۷:۴۹ کد مطلب: 1834916 تصویری از لحظهی ورود ماشین حامل پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب. دریافت 1 MB برچسبها تشییع رهبر شهید ایران تهران مصلی تهران اخبار مرتبط پوشش لحظه به لحظه مراسم وداع تاریخی و حماسی مردم خونخواه وفادار با رهبر شهید انقلاب/ مصلی تهران و خیابانهای اطراف مملو از جمعیت + ویدیو و تصاویر رهبر شهید، نماد و معمار وحدت شیعه و سنی بودند/ ایران و پاکستان میتوانند معماری جدید جهان اسلام را شکل دهند ویدیو | شعرخوانی احمد بابایی در مراسم وداع؛ یا فاطمه(س)، خونخواه فرزند تو هستیم...
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