به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ، حجت الاسلام و المسلمین مرتضی آقاتهرانی در محفل معارفی شب گذشته در شبستان امام خمینی(ره) حرم بانوی کرامت با اشاره به آیه شریفه «وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْکُنُوا إِلَیْهَا»، اظهار داشت: خداوند متعال در قرآن، آرامش و سکونت را از اهداف آفرینش همسران معرفی کرده است. همسر خوب می‌تواند زندگی را به آرامش برساند و خانواده را از تنش و اضطراب نجات دهد. پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله فرمودند که مردی که همسر صالح و متدین دارد، خیر دنیا و آخرت به او داده شده است.

وی افزود: زندگی خانوادگی منحصر به دنیا نیست؛ در آخرت نیز اهل ایمان با همسر و فرزندان خود محشور می‌شوند. اگر کسی به درجه بالاتری رسیده باشد و خانواده‌اش در سطح او نباشند، به خداوند عرضه می‌دارد که عبادت‌هایش به برکت همسرش بوده است و خداوند آنان را به او ملحق می‌کند. یکی از راه‌های تقویت آرامش در خانواده، برنامه‌ریزی برای خواب زودهنگام و بیداری سحر برای نماز شب است که با هماهنگی همسران امکان‌پذیر است.

سخنران حرم مطهر با اشاره به نقش ولایت فقیه در ایجاد آرامش جامعه، تصریح کرد: جامعه بزرگتر نیز برای آرامش نیاز به سکاندار دارد و در زمان غیبت، ولایت فقیه این نقش را ایفا می‌کند؛ از این رو اطاعت از ولی فقیه، رمز وحدت و آرامش کشور است. مجلس، شورای عالی امنیت، شورای عالی فضای مجازی و همه نهادها، اعتبار خود را از تأیید ولی فقیه می‌گیرند. هرگونه تخطی از این اصل، موجب تزلزل جامعه می‌شود. دشمن از ولایت فقیه می‌ترسد و به همین دلیل، آن را هدف قرار می‌دهد.

حجت الاسلام آقاتهرانی با اشاره به آیه شریفه «فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْکُفْرِ»، گفت: خداوند دستور می‌دهد که با رهبران کفر بجنگید. امروز نیز انتقام خون رهبر شهید، وظیفه ماست و باید این پیام را به دشمنان برسانیم که با تمام وجود از ولایت دفاع خواهیم کرد. در شب‌های جمعه، همه انبیا و اوصیا به زیارت امام حسین علیه‌السلام می‌روند و این نشان از عظمت کربلا دارد. امیدواریم که شهادت در راه خدا نصیب همه ما شود و در این شب‌های جمعه، از زیارت اباعبدالله بهره‌مند گردیم.