سرمربی مصر پیروزی مقابل استرالیا را به فلسطین تقدیم کرد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «حسام حسن» سرمربی تیم فوتبال مصر پس از پیروزی بر استرالیا در ضربات پنالتی و صعود تیمش به مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، این پیروزی را علاوه بر مصر، به مردم فلسطین نیز تقدیم کرد.
وی افزود: من این پیروزی را به طرف دیگری غیر از مردم مصر تقدیم میکنم. این پیروزی را به مردم فلسطین تقدیم میکنم که هرگز ما را در حمایت خود ناامید نکردند و به آنها میگویم خداوند شهدای ما را که از شما است، رحمت کند.
سرمربی تیم فوتبال مصر گفت: قلب و روح من با مردم فلسطین است و از صمیم قلب از آنها تشکر میکنم، زیرا آنها برای ما بسیار خوشحال شدند. باشد که خداوند به آنها پیروزی عطا کند و خداوند شهدای آنها را رحمت کند.
حسن ادامه داد: این پیروزی را به مردم مصر و مردم مهربان و سخاوتمند فلسطین تقدیم میکنم.
تیم ملی فوتبال مصر پس از شکست دادن استرالیا در ضربات پنالتی در مرحله یک شانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، برای اولین بار در تاریخ خود به مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی راه یافت.
فلسطینیهای نوار غزه از آغاز رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶ از تیم ملی مصر حمایت کردهاند و با وجود شرایط دشوار انسانی در نوار غزه، مسابقه مصر مقابل استرالیا را با شور و شوق فراوان تماشا کردند.
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