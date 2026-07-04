به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع درمانی در نوار غزه اعلام کردند طی ۲۴ ساعت گذشته، در پی حملات ارتش رژیم صهیونیستی، دو شهروند فلسطینی به شهادت رسیده و تعدادی دیگر مجروح شده‌اند. در یکی از این حملات، «عدی اللوح» ۲۷ ساله، از ساکنان دیرالبلح، هنگام حضور در زمین کشاورزی خود بر اثر حمله پهپاد «کوادکوپتر» رژیم صهیونیستی به شهادت رسید. همچنین پیش‌تر نیز کودک فلسطینی «احمد طوطح» در پی پرتاب بمب از سوی یک پهپاد صهیونیستی در محدوده مسجد العمری در بخش شرقی شهر غزه به شهادت رسید و برادرش نیز زخمی شد.

همزمان با این حملات، جنگنده‌ها و توپخانه رژیم صهیونیستی مناطق مختلف شهر غزه را هدف قرار دادند. بامداد جمعه، حمله هوایی به محدوده قبرستان ابن مروان در نزدیکی تقاطع الشجاعیه انجام شد و توپخانه این رژیم نیز محله التفاح در شرق شهر غزه را به طور گسترده گلوله‌باران کرد. در جنوب نوار غزه نیز نیروهای اشغالگر به تخریب و انفجار ساختمان‌ها در شهر خان‌یونس ادامه دادند.

وزارت بهداشت غزه اعلام کرد از زمان آغاز اجرای آتش‌بس تاکنون، بر اثر حملات و نقض‌های مکرر رژیم صهیونیستی، یک‌هزار و ۵۹ فلسطینی به شهادت رسیده و سه‌هزار و ۴۲۹ نفر نیز زخمی شده‌اند. همچنین نیروهای امدادی و دفاع مدنی موفق شده‌اند پیکر ۷۸۸ شهید را از زیر آوار خارج کنند. بر اساس این گزارش، شمار کل شهدای تجاوز رژیم صهیونیستی از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به ۷۳ هزار و ۷۴ نفر و تعداد مجروحان به ۱۷۳ هزار و ۵۳۷ نفر رسیده است.

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