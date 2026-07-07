سرمربی فوتبال مصر: هر کسی رنج فلسطین را درک نکند، انسان نیست!

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ به نقل از خبرگزاری «شهاب» فلسطین، «حسام حسن»، سرمربی تیم ملی فوتبال مصر در نشست خبری پیش از دیدار تیمش برابر آرژانتین در مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، با ابراز همبستگی با مردم فلسطین، گفت:کسی که رنج مردم فلسطین را احساس نمی‌کند، انسان نیست.

وی با اشاره به شرایط انسانی در نوار غزه افزود: مردم فلسطین در فضای باز و چادرها زندگی می‌کنند و با سخت‌ترین شرایط روبه رو هستند.

سرمربی تیم ملی مصر ادامه داد: مایه ننگ همه ماست که این مردم در چنین شرایطی تنها رها شده‌اند.

وی افزود: شهادت هزاران کودک و زن بسیار دردناک است، در این منطقه کمبود غذا، بیماری و مشکلات ناشی از وضعیت آب‌وهوا وجود دارد و این رنج انسانی پایان ندارد.

حسن با انتقاد از «استانداردهای دوگانه» در غرب اظهار کرد: در آمریکا وقتی یک حیوان می‌میرد، کمپین‌های حمایت از حقوق حیوانات شکل می‌گیرد، و شعار دفاع از حقوق حیوانات بلند می شود، اما فلسطینی‌ها کشته می‌شوند و اصلا کسی به آنچه رخ می‌دهد اهمیتی نمی‌دهد.

وی از جامعه جهانی خواست اجازه دهد مردم فلسطین در صلح زندگی کنند و تأکید کرد: لطفا اجازه دهید که مردم فلسطین با صلح و آرامش زندگی کنند؛ برافراشتن پرچم فلسطین، پیامی در حمایت از این ملت و احقاق حق آنهاست.

سرمربی تیم ملی مصر همچنین از تصمیم‌گیران جهان خواست خود را جای مردم فلسطین بگذارند و گفت: امیدوارم هر کسی که تصمیمی می‌گیرد، تنها یک روز خود را جای این مردم تصور کند تا حجم رنج و سختی‌های آنان را درک کند.

وی در پایان از جام جهانی به‌عنوان بزرگ‌ترین رویداد ورزشی جهان استفاده کرد و گفت: پیام من پیش از هر چیز از سر انسانیت است. از طریق فوتبال و جام جهانی، امیدوارم این پیام به جهانیان برسد که بگذارید مردم فلسطین زندگی کنند؛ ما تنها دنبال یک شعار ساده هستیم این که "انسان، زندگی کند."

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