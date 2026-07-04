دیپلمات قرقیزستانی: رهبر شهید ایران بخش مهمی از عمر خود را صرف تقویت وحدت جهان اسلام کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ تورسن‌بای باکروف، دیپلمات قرقیزستانی، در گفت‌وگو با خبرگزاری اوراسیا تودی، با اشاره به نقش آیت‌الله سید علی خامنه‌ای، رهبر شهید انقلاب اسلامی، در تحولات جهان اسلام، تأکید داشت که معظم له بخش مهمی از عمر خود را صرف تقویت وحدت میان کشورهای اسلامی و حمایت از ملت‌های منطقه کرده است.

باکروف در ادامه اظهاراتش، مقام معظم رهبری ایران را ترکیبی از رهبری فکری، فرهنگی و دینی توصیف کرد؛ رهبری که بخش مهمی از عمر خود را صرف تقویت وحدت جهان اسلام و حمایت از ملت‌های منطقه کرده است.

وی با بیان اینکه تبلیغات رایج در رسانه‌های غربی درباره «اقتدارگرایی مذهبی» در ایران اغراق‌آمیز و نادرست است، تصریح کرد که نظام سیاسی تهران دارای سازوکارهای تعادل و نظارت میان قواست. باکروف، ایران را کشوری امن، باثبات و برخوردار از فرهنگ مهمان‌نوازی توصیف کرد و تصویر ارائه‌شده از آن در رسانه‌های خارجی را نادرست دانست.

نقش ایران در موازنه قدرت منطقه‌ای

این سیاستمدار قرقیزستانی تأکید کرد که تهران بازیگری است که در برابر فشارهای خارجی مقاومت کرده و نقش مهمی در موازنه قدرت منطقه‌ای دارد. همچنین، نیروهای نظامی و امنیتی ایران، نقش حفظ ثبات داخلی و مقابله با تهدیدات خارجی ایفا می‌کند.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی ایران، تأکید کرد که تهران علی‌رغم تحریم‌ها، توانسته ساختار تولیدی خود را حفظ کند و حتی در برخی بخش‌ها از جمله در صنایع، کشاورزی و تولید کالاهای مصرفی توسعه دهد. بنابراین و در صورت رفع تحریم‌ها، ایران ظرفیت تبدیل شدن به یک قدرت اقتصادی بزرگ در سطح منطقه و جهان را دارد.

باکروف همچنین به روابط تاریخی میان ملت‌های منطقه از جمله ایران و قرقیزستان اشاره و بر ضرورت همکاری و همگرایی در چارچوب یک فضای چندقطبی در اوراسیا تأکید کرد و خواستار کاهش تنش‌ها و حرکت به سمت گفت‌وگو و همکاری منطقه‌ای شد.

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