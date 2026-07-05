عراقچی: ایران از هیچ تلاشی برای حمایت از مبارزات آزادیبخش مردم فلسطین فروگذار نخواهد کرد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ طلال ناجی دبیرکل جبهه مردمی برای آزادی فلسطین ـ فرماندهی کل و جمیل مزهر معاون دبیرکل جبهه مردمی برای آزادی فلسطین به همراه تعدادی از اعضای ارشد این دو جنبش مقاومت فلسطینی، عصر روز شنبه با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان دیدار کردند.

دیدارکنندگان فلسطینی که برای شرکت در مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی به تهران سفر کرده‌اند، با ابراز مراتب همدردی و همبستگی مردم مقاوم و گروه‌های مبارز فلسطینی با جمهوری اسلامی ایران، شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی و جمعی از مقام‌ها و مردم ایران در جریان جنگ تحمیلی آمریکایی-صهیونیستی را تسلیت گفتند.

ایشان با تجلیل از مواضع تاریخی و شجاعانه رهبر شهید ایران در حمایت از آرمان فلسطین، ابراز اطمینان کردند با پیروزی‌های درخشان نیروهای مسلح ایران در عرصه دفاعی و مذاکره کنندگان ایران در عرصه دیپلماسی در سایه پایداری و مقاومت و همبستگی ایرانیان، جمهوری اسلامی ایران مسیر عزت و استقلال و پیشرفت را با قوت و قدرت ادامه خواهد داد.

مسوولان این دوگروه فلسطینی همچنین با ارائه گزارشی از جنایات وحشیانه رژیم صهیونیستی در غزه و کرانه باختری و ادامه نسل‌شی استعماری در فلسطین اشغالی، بر مسئولیت اخلاقی، دینی و قانونی همه کشورها به‌ویژه کشورهای اسلامی برای حمایت از مردم فلسطین و مواخذه و مجازات جنایتکاران صهیونیست تاکید کردند.

وزیر امور خارجه کشورمان با قدردانی از حضور رهبران گروه‌های مقاومت فلسطینی در مراسم ادای احترام به مقام رهبر شهید انقلاب اسلامی، تصریح کرد: دشمن صهیونیستی و آمریکای جنایتکار تصور می‌کنند با ترور فیزیکی رهبران مقاومت می‌توانند این شجره طیبه را از بین ببرند اما در عمل خون پاک شهدای مقاومت موجب رسوایی و شکست جنایتکاران آمریکایی و رژیم صهیونیستی شده است.

عراقچی تاکید کرد: همانطور که رهبر شهید ایران بارها تأکید کردند، در سایه مقاومت و پایداری مردم فلسطین و وحدت و انسجام گروه‌های فلسطینی، تحقق آرمان آزادی فلسطین و قدس شریف، قطعی است و ایران از هیچ تلاشی برای حمایت از مبارزات آزادیبخش مردم فلسطین فروگذار نخواهد کرد.

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