هیئت علمای فلسطین: رژیم صهیونیستی جنگ علیه شعائر و مقدسات اسلامی را تشدید کرده است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ هیئت علمای فلسطین در بیانیه‌ای اعلام کرد که رژیم صهیونیستی مرحله تازه‌ای از تجاوزات خود را آغاز کرده و پس از هدف قرار دادن مردم و سرزمین فلسطین، اکنون شعائر و مقدسات اسلامی را به صورت سازمان‌یافته مورد هجوم قرار داده است. در این بیانیه آمده است که محدودسازی پخش اذان، تشدید تعرض به مسجدالاقصی و تسریع روند یهودی‌سازی مسجد ابراهیمی، نشان‌دهنده تلاش برای تغییر هویت اسلامی این اماکن مقدس و تعرض مستقیم به باورهای مسلمانان است.

این نهاد با اشاره به تداوم تخریب گسترده مساجد در نوار غزه، اهانت به قرآن کریم، آتش زدن و تخریب شماری از مساجد در کرانه باختری و همچنین اقدامات تحریک‌آمیز شهرک‌نشینان در مسجدالاقصی، تأکید کرد که این اقدامات بخشی از یک سیاست هدفمند برای تحمیل واقعیتی جدید بر مقدسات اسلامی است. هیئت علمای فلسطین خواستار اقدام عملی و هماهنگ برای مقابله با این روند و توقف تجاوزات رژیم صهیونیستی شد.

در پایان این بیانیه، از دولت‌های اسلامی خواسته شد با ایفای مسئولیت تاریخی و دینی خود، از فلسطین و مقدسات اسلامی حمایت کرده، روند عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی را متوقف و از بازسازی مساجد و تقویت ایستادگی ملت فلسطین پشتیبانی کنند. این هیئت همچنین از علما، رسانه‌ها، نهادهای دینی و فرهنگی خواست با مستندسازی جنایت‌ها و زنده نگه داشتن مسئله مسجدالاقصی در افکار عمومی، از شعائر اسلامی در فلسطین دفاع کنند و پایداری مردم فلسطین در اقامه نماز، تلاوت قرآن و حفظ هویت اسلامی را ستود.

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