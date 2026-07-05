به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ یک منبع مسئول در فدراسیون فوتبال مصر به شایعات درباره امکان محرومیت حسام حسن سرمربی تیم ملی مصر، قبل از دیدار با آرژانتین در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی به دلیل بلند کردن پرچم فلسطین پس از بازی مقابل استرالیا پاسخ داد.
تیم ملی مصر برای اولین بار در تاریخ خود موفق به صعود به مرحله یکهشتم نهایی شد به طوری که توانست در ضربات پنالتی استرالیا را شکست داد تا حریف آرژانتین در یک هشتم شود.
پس از پایان بازی، حسام حسن با بلند کردن پرچمهای مصر و فلسطین، صعود تیم را جشن گرفت. این صحنه واکنشهای گستردهای در شبکههای اجتماعی برانگیخت، اما سپس گزارشهایی منتشر شد که از محرومیت وی توسط فیفا خبر دادند.
یک منبع در فدراسیون فوتبال مصر گفتوگو با "ارم نیوز" گفت: حسام حسن هیچ تخلفی که مستوجب مجازات باشد، مرتکب نشده است و تأکید کرد که قوانین جام جهانی هیچ مادهای که بلند کردن پرچم فلسطین را ممنوع کند یا برای آن مجازاتی در نظر بگیرد، ندارد.
او ادامه داد: ممنوعیتها طبق قوانین مسابقات، شامل ارسال پیامها یا اظهارات سیاسی در کنفرانسهای مطبوعاتی یا بلند کردن پلاکاردهایی با جملات سیاسی میشود، چیزی که در مورد جشن مربی رخ نداده است.
این منبع تأکید کرد که فدراسیون فوتبال مصر یا کادر فنی تاکنون هیچ اطلاعیه یا نامهای از فیفا در این باره دریافت نکردهاند و بر این نکته تأکید کرد که تمام آنچه در این زمینه شنیده میشود، فاقد هرگونه مکاتبات رسمی است.
حسام حسن به اولین مربی تبدیل شد که فراعنه را به مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی هدایت کرد. پیش از این، وی اولین پیروزی مصر در تاریخ حضورش در جام جهانی را هم به ثبت رسانده بود.
.........................
پایان پیام/ 167
نظر شما