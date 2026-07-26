شهردار لندن: نتانیاهو در صورت سفر به انگلیس باید بازداشت شود

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اظهارات صادق خان، شهردار لندن، مبنی بر لزوم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، در صورت سفر به بریتانیا، موج تازه‌ای از تنش‌های دیپلماتیک میان لندن و تل‌آویو را برانگیخته است.

صادق خان در گفت‌وگو با شبکه 4 News با اشاره به حکم بازداشت نتانیاهو که در نوامبر ۲۰۲۴ از سوی دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) صادر شد، تأکید کرد که نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در لندن «عنصر نامطلوب» (Persona Non Grata) به شمار می‌رود.

شهردار لندن با تأکید بر اینکه دولت بریتانیا باید بدون هیچ‌گونه اغماضی حکم دیوان کیفری بین‌المللی را اجرا کند، گفت: «کسانی که به ارتکاب نسل‌کشی متهم هستند، باید در برابر عدالت پاسخگو باشند. اگر نتانیاهو به بریتانیا سفر کند، برای تضمین اجرای قوانین بین‌المللی بر دولت مرکزی فشار خواهم آورد. کسانی که مرتکب چنین جنایت‌هایی شده‌اند، در لندن جایی ندارند.»

حمایت آشکار شهردار لندن از حکم دیوان کیفری بین‌المللی، که رژیم صهیونیستی آن را به‌شدت رد می‌کند، با واکنش فوری تل‌آویو روبه‌رو شد. سفارت رژیم صهیونیستی در بریتانیا با محکوم کردن اظهارات صادق خان، وی را به عبور از حدود و موازین دیپلماتیک متهم کرد.

در گزارش یادشده آمده است که درخواست بازداشت نتانیاهو، محکم‌ترین موضع صادق خان از زمان آغاز جنگ غزه تاکنون به شمار می‌رود. وی از آغاز درگیری‌ها همواره بر ضرورت اجرای حقوق بین‌الملل تأکید کرده و پیش‌تر نیز از دولت بریتانیا خواسته بود مجوزهای صادرات سلاح و تجهیزات نظامی به رژیم صهیونیستی را به‌طور جامع بازنگری و تعلیق کند. همچنین برای برقراری آتش‌بس فوری و بدون قید و شرط در غزه و گشایش فوری گذرگاه‌های ارسال کمک‌های بشردوستانه اقدام کند.

...............

پایان پیام/