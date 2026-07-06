به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ خانم فاطمه ضرابی، مدیرکل مرکز امور طلاب جامعه‌الزهرا سلام‌الله‌علیها در جلسه هماهنگی اسکان زائران مراسم تشییع امام شهید که با حضور مسئولان این مرکز برگزار شد، با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای میزبانی از زائران، اظهار کرد: یکی از مراکز اسکان زائران، سرای حضرت خدیجه است که زیر نظر مرکز امور طلاب اداره می‌شود و برای اسکان طلاب شاغل به تحصیل و دانش‌آموختگان از سراسر کشور و همچنین بخش بین‌الملل در نظر گرفته شده است.

برنامه‌ریزی سرای حضرت خدیجه سلام‌الله‌علیها برای پذیرش و اسکان طلاب زائر از سراسر کشور و بین‌الملل

مدیرکل مرکز امور طلاب جامعه‌الزهرا سلام‌الله‌علیها با بیان اینکه ظرفیت اسکان این مجموعه حدود دو هزار نفر است، افزود: علاوه بر طلاب خوابگاهی، خادمیاران و میهمانان بین الملل که در سرا حضور دارند، بیش از 1400 میهمان در این مکان اسکان یافتند.

ضرابی خاطرنشان کرد: اقدامات لازم برای آماده‌سازی فضاهای اسکان انجام شده و از روز یکشنبه تا چهارشنبه، خدمات اسکان و پذیرش زائران ارائه خواهد شد.

وی با تشریح نحوه پذیرش زائران گفت: بانوان طلبه می‌توانند به همراه والدین، همسر، فرزندان، خواهران و همراهان خود در این برنامه حضور داشته باشند و برای آقایان نیز فضای مستقلی جهت اسکان پیش‌بینی شده است.

ضرابی با اشاره به تمهیدات اندیشیده‌شده برای تسهیل روند پذیرش خاطرنشان کرد: کارت‌های ویژه‌ای برای زائران تهیه شده است که پس از پذیرش اولیه، برای تردد در خوابگاه و مجموعه جامعه‌الزهرا سلام‌الله‌علیها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی افزود: در این جلسه، شیوه ثبت‌نام و پذیرش زائران به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شد که فرآیند پذیرش در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود و زائران بتوانند با سهولت از خدمات پیش‌بینی‌شده بهره‌مند شوند.

استقرار تیم‌های اسکان، درمان و پشتیبانی در سرای حضرت خدیجه سلام‌الله‌علیها برای خدمت‌رسانی به زائران

سرکار خانم زهره سادات میرزاده، مسئول اسکان در خوابگاه جامعه‌الزهرا سلام‌الله‌علیها، با تشریح اقدامات انجام‌شده برای میزبانی از زائران مراسم تشییع و بدرقه، اظهار کرد: کارگروه اسکان از بخش‌های تدارکات و پشتیبانی، اسکان و جانمایی، امور اجرایی و ستاد پذیرش تشکیل شده و ثبت‌نام زائران با همکاری نیروهای این بخش‌ها انجام شده است.

وی افزود: حدود ۷۰ نفر از همکاران خانم و آقا برای خدمت‌رسانی در این ایام اعلام آمادگی کرده‌اند و بیش از هفت هزار نفر از زائران و خانواده‌های طلاب در مجموعه جامعه‌الزهرا سلام‌الله‌علیها حضور می‌یابند.

مسئول اسکان در خوابگاه جامعه‌الزهرا سلام‌الله‌علیها با اشاره به آماده‌سازی فضاهای اسکان بیان کرد: سرای حضرت خدیجه سلام‌الله‌علیها در پنج بخش مختلف برای پذیرایی از زائران تجهیز شده است. برای مادرانی که همراه فرزندان خود حضور دارند، نیز شرایط مناسبی پیش‌بینی شده و پسران تا هفت سالگی و دختران همراه مادران اسکان می‌یابند. همچنین پسران بالای هفت سال به همراه پدران خود در بخش اختصاص‌یافته به آقایان مستقر خواهند شد.

وی ادامه داد: تمامی فضاهای اسکان مفروش شده و امکاناتی از جمله پتو، بالش و سایر تجهیزات رفاهی مورد نیاز برای زائران فراهم شده است. بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، امکان اسکان حدود دو هزار نفر در خوابگاه‌های جامعه‌الزهرا سلام‌الله‌علیها فراهم شده است.

میرزاده از استقرار تیم درمانی در محل اسکان خبر داد و گفت: تیم پزشکی متشکل از پزشک، پرستار و امدادگران به‌صورت شبانه‌روزی در محل حضور دارند تا در صورت نیاز خدمات درمانی لازم را به زائران ارائه کنند.

وی همچنین از همکاری طلاب بسیجی و نیروهای داوطلب خبر داد و افزود: این نیروها در بخش‌های انتظامات، پشتیبانی، تدارکات و سایر امور اجرایی به خدمت‌رسانی مشغول خواهند بود.

مسئول اسکان در خوابگاه جامعه‌الزهرا سلام‌الله‌علیها در پایان خاطرنشان کرد: علاوه بر خدمات اسکان، موکب‌هایی در محوطه مجموعه برپا شده و برنامه‌های فضاسازی نیز برای ایجاد فضایی مناسب و در شأن زائران مراسم تشییع و بدرقه در حال اجرا است.