بیش از ۳ میلیون سفر مترو در طول شب گذشته در تهران ثبت شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ طبق اعلام بیل استاکول از سی‌ان‌ان، در طول شب گذشته و هم‌زمان با آغاز دومین روز از مراسم تشییع رهبر شهید، آیت‌الله سید علی خامنه‌ای، یک میلیون و ۳۰۰ هزار مسافر بیش از ۳ میلیون سفر با متروی تهران انجام داده‌اند.

سی‌ان‌ان با ایراد شبهه در حج عادی تردد در متروی تهران، می‌افزاید: برآوردها از سفرهای پیشین نشان می‌دهد که روزانه حدود ۲ میلیون سفر با مترو انجام می‌شود.

این شبکه آمریکایی می‌افزاید: خبرگزاری فارس نزدیک به حکومت ایران امروز به نقل از شرکت بهره‌برداری مترو تهران اعلام کرد که از نیمه‌شب تا ساعت ۹ صبح امروز، یک میلیون و ۳۰۸ هزار و ۴۴۵ مسافر بیش از ۳ میلیون سفر در متروی تهران انجام داده‌اند. این شرکت که اداره سامانه متروی تهران را بر عهده دارد، به نقل از خبرگزاری فارس افزود که روز شنبه نیز که نخستین روز مراسم تشییع بود، بیش از ۶ میلیون سفر مترو ثبت شده است.

سی‌ان‌ان ادامه داد: لازم به ذکر است که وزارت بهداشت ایران به نقل از خبرگزاری نیمه‌رسمی تسنیم اعلام کرده است که انتظار می‌رود حدود ۱۵ میلیون نفر در مراسم تشییع خامنه‌ای طی چند روز آینده شرکت کنند.

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