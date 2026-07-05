انعکاس تشییع حماسی در ایندیپندنت؛ اذعان به قدرت ملی ایران

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ایندیپندنت در گزارش خود از تهران، با وجود رویکرد معمول رسانههای غربی در برجستهسازی نقاط ضعف، به ناچار از صحنههای پرشور حضور دهها هزار نفری مردم، نیروهای مسلح، طلاب و اقشار مختلف در مصلای امام خمینی (ره) سخن گفته و به تصاویر پخششده از صداوسیمای ایران استناد کرده است. این رسانه ضمن اشاره به حضور سه فرزند دیگر رهبر فقید (حجج اسلام مصطفی، میثم و مسعود خامنهای) در کنار پیکر و ادای احترام رئیسجمهور و رئیس مجلس، بر غیبت رهبر معظم انقلاب آیتالله مجتبی خامنهای تمرکز کرده است.
این گزارش در ادامه به دستاوردهای سیاسی–اقتصادی حاصل از آتشبس پس از جنگ ۴۰ روزه اشاره میکند و به نقل از مقامات ایرانی، آزادسازی میلیاردها دلار داراییهای بلوکهشده و رفع تحریمها را «پیروزی بر ابرقدرت» توصیف مینماید. ایندیپندنت همچنین به اظهارات ترامپ درباره تأثیر افزایش قیمت انرژی بر تسریع صلح استناد کرده و توقف مذاکرات به مدت یک هفته برای برگزاری مراسم تشییع را تأیید مینماید. هرچند این رسانه آمار تلفات و خسارات مالی جنگ را نیز ذکر کرده، اما در نهایت ناگزیر از انعکاس این واقعیت است که ایران با کنترل تنگههرمز و ضربه به پایگاههای آمریکایی، امتیازات قابلتوجهی در میز مذاکره به دست آورده است.
ایندیپندنت برنامههای گسترده تشییع را شامل مراسم روز دوشنبه در تهران، سپس قم، عتبات عالیات در عراق (نجف و کربلا) و در نهایت مشهد مقدس برشمرده و به تمهیدات مقامات برای حملونقل، غذا و اسکان جمعیتهای میلیونی اشاره کرده است. در پایان، این رسانه بهرغم بزرگنمایی غیبت فیزیکی رهبر جدید، نتوانسته از انعکاس شکوه حضور مردم و همبستگی ملی در سوگ شهدای والامقام چشمپوشی کند؛ هرچند از تحلیل چرایی این حضور گسترده و ریشههای ایمانی و انقلابی آن غافل مانده است. خبر ایندیپندنت در مجموع، تصویری از ایرانِ قدرتمند و بااراده ارائه میدهد که حتی در سختترین شرایط، مسیر مقاومت و پیروزی را ادامه میدهد.
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