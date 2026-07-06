به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ م حجت الاسلام و المسلمین سیدجلال رضوی همدانی در مجلس عزاداری قبل از نماز مغرب و عشای شنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۵ در شبستان امام خمینی(ره) حرم بانوی کرامت با اشاره به آیه شریفه «الَّذِینَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ»، اظهار داشت: انقلاب اسلامی، یک حرکت الهی بود که از کنار مضجع نورانی حضرت فاطمه معصومه سلاماللهعلیها به اذن الهی آغاز شد و با خونهای پاک شهدا، به یک مدل حکومت مردمسالار دینی تبدیل گردید. دشمنان از روز اول، هر آنچه خباثت میتوانستند علیه این نهضت به کار بستند، اما «مَنْ کَانَ لِلَّهِ کَانَ اللَّهُ مَعَهُ» و خداوند با این ملت بود.
وی افزود: رهبر شهید، شاگرد برجسته امام راحل و سکاندار کشتی انقلاب، نمونهای از جامعیت در علم، فقه، فلسفه، تفسیر، تاریخشناسی و دشمنشناسی بود. ایشان در برابر استکبار، با صلابت و شجاعت ایستاد و هرگز کوتاه نیامد. دشمنان بارها با ترور و توطئه به سراغ او آمدند، اما نتوانستند صدای حق او را از جامعه قطع کنند. امام خمینی(ره) در حکم امامت جمعه ایشان، چهار محور «حسن سابقه، علم، عمل و شایستگی» را به عنوان اوصاف برجسته ایشان معرفی کردند.
سخنران حرم مطهر با اشاره به شهادت مظلومانه رهبر شهید، تصریح کرد: شهادت، حق مسلم ائمه و اولیای خداست و این حقی بود که خداوند به رهبر شهید نیز عطا کرد. شهادت ایشان، عاشورایی دیگر رقم زد و کربلا را در جغرافیای جدیدی تداوم بخشید. امروز نه تنها ایران اسلامی، بلکه همه آزادگان جهان بر او درود میفرستند و تشییعهای نمادین در کشورهای مختلف، نشان از پیوند مکتبی ملتها با این شهید بزرگوار دارد.
رضوی همدانی با اشاره به حضور میلیونی مردم در مراسم تشییع، گفت: تشییع پیکر رهبر شهید، تجدید بیعت با آرمانهای انقلاب اسلامی و تداوم راه شهداست. دشمن از این حضور میترسد و سیگنالهای ناامنی و ترس میفرستد، اما ملت ما ثابت کرده است که با صلابت و شجاعت، از هیچ تهدیدی نمیترسد. امروز وظیفه ما این است که با حضور در خیابانها، پیام وحدت و ایستادگی را به جهانیان برسانیم. خون این امام شهید، بنیان کفر و شرک را از بیخ و بن خواهد کرد و ملت ایران، مانند همیشه از این میدان سرافراز بیرون خواهد آمد.
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