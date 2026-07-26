به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ اسناد رسمی وزارت جنگ رژیم صهیونیستی که به تازگی منتشر شده، فاش میسازد که ۹۲۸ تبعه ایتالیایی در کشتارهای صهیونیستها در نوار غزه مشارکت داشتهاند.
بیانیه وزارت جنگ اسرائیل نشان میدهد که این افراد از بازه زمانی اکتبر ۲۰۲۳ تا مارس ۲۰۲۵ در کشتارهای غزه شرکت داشتهاند.
به گفته این نهاد، سربازان ارتش اسرائیل برای گذراندن دورههای نقاهت و تخلیه روانی پس از حضور در جنگ غزه به ایتالیا آمدهاند، که به گفته تحلیلگران، نشاندهنده تداوم سطوحی از همکاری بین رم و تلآویو است؛ مسئلهای که موضع رسمی ایتالیا در قبال جنگ را زیر سؤال میبرد.
استفانیا اسکاری، عضو پارلمان ایتالیا، خبر داد که در سپتامبر گذشته درخواستی را به وزیران امور خارجه و کشور ایتالیا ارائه داده بود تا دولت را از حضور اتباع این کشور در ارتش اسرائیل مطلع کند.
اسکاری گفت: هدف از این اقدام این است که دولت ایتالیا از نقش اتباع این کشور در جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در غزه اطلاع پیدا کند.
آسکاری به روزنامه «العربی الجدید» گفت: پاسخی از معاون وزیر امور خارجه ایتالیا دریافت کرده که در آن توضیح داده هیچ اطلاعاتی درباره این افراد ندارد و اسرائیل نام سربازانی را که در غزه خدمت میکنند، فاش نمیکند.
اسکاری خطاب به مسئولان ایتالیایی و در واکنش به این موضوع گفت: پس کافی است بگویید که هیچ چیز نمیدانید تا از مسئولیت شانه خالی کنید.» این نماینده ایتالیایی تصریح کرد که کنوانسیون منع و مجازات جنایت نسلکشی ایتالیا، نه تنها مرتکبان نسلکشی، بلکه همدستان آنها را نیز مجازات میکند. وی همچنین گفت که دولت باید در این زمینه «مسئولیتهای خود را بپذیرد. ما حق داریم بدانیم که کشورمان تا چه حد در نسلکشی درگیر شده است.
این ارقام در سطح بینالملل، حساسیت سیاسی و قانونی بیشتری پیدا میکنند، زیرا سازمانهای حقوق بشری و کارشناسان بینالمللی، از جمله گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، فرانچسکا آلبانیز، همچنان درباره تجاوزات فاحش هشدار میدهند و خواستار تحقیقات مستقل درباره ارتکاب جنایات بینالمللی در غزه هستند.
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