به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، علیرضا امیری، امروز در نشست قرارگاه مرکزی حملونقل جادهای فارس اظهار کرد: تمامی ظرفیت ناوگان حملونقل جادهای استان برای تسهیل در تردد شرکتکنندگان در مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی بهکار گرفته شده است.
وی با اشاره به حضور معاونان، روسای ستادی و نمایندگان صنوف شرکتهای مسافربری و رانندگان در این نشست، افزود: برنامهریزیهای لازم و راهکارهای عملیاتی برای برقراری سفرهای ایمن، مدیریت ناوگان حملونقل عمومی و ارائه خدمات مطلوب به عزاداران در دستور کار قرار گرفته است.
امیری با تأکید بر اهمیت و حساسیت این رویداد، تصریح کرد: ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای فارس با آمادگی کامل، در راستای ارائه خدمات شایسته به زائران و عزاداران اقدام کرده است و از حداکثر ظرفیت ناوگان استان در این زمینه استفاده میشود.
نظر شما