رونمایی از دیوارنگاره «باید برخاست» در میدان امام حسین(ع) شیراز

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، همزمان با فرارسیدن مراسم بدرقه رهبر شهید، از تازه‌ترین دیوارنگاره میدان امام حسین(ع) شیراز با شعار «باید برخاست» رونمایی شد.

این اثر با محوریت «بدرقه آقای شهید ایران» طراحی و اجرا شده و با بهره‌گیری از بیانی حماسی، مردم را به ایستادگی، حضور و ادامه راه شهید فرا می‌خواند. طراحی گرافیک این دیوارنگاره را محمد ترک بر عهده داشته است.

شعار «باید برخاست» تنها یک جمله نیست؛ بلکه دعوتی به مسئولیت‌پذیری و کنش است. این عبارت یادآور آن است که در بزنگاه‌های تاریخی، سکوت و انفعال جای خود را به حضور آگاهانه، همدلی و استقامت می‌دهد.

دیوارنگاره میدان امام حسین(ع) نیز با همین رویکرد، پیام استمرار راه شهید و حفظ وحدت و عزت ملی را به مخاطبان منتقل می‌کند.

این دیوارنگاره در آستانه مراسم بدرقه رهبر شهید، به‌عنوان یکی از جلوه‌های هنر شهری، در معرض دید شهروندان و زائران قرار گرفته است.