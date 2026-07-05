عزیمت ۳۰۰ هزار نفر از مشتاقان برای وداع با «آقای شهید ایران»

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، حجتالاسلام والمسلمین حسین ملکمکان اظهار کرد: اعزام زائران استان فارس، یکشنبه ۱۴ تیر به مراسمهای وداع و تشییع پیکر مطهر «آقای شهید ایران» بهصورت همزمان در سراسر نقاط استان انجام شد و استقبال مردم از این برنامهها چشمگیر بود.
وی با بیان اینکه حدود ۳۰۰ دستگاه اتوبوس از شهرستانهای مختلف فارس به تهران و مشهد اعزام شدند، افزود: از این تعداد، ۶۰ دستگاه اتوبوس از شهر شیراز اعزام شد.
حجت الاسلام والمسلمین ملکمکان ادامه داد: این آمار تنها مربوط به اعزامهای سازماندهیشده است و شامل افرادی که بهصورت شخصی یا در قالب گروههای مردمی سفر کردند، نمیشود.
وی تصریح کرد: افزون بر اعزامهای رسمی، نزدیک به ۵۰ دستگاه اتوبوس نیز توسط هیئتهای مذهبی، گروههای خودجوش مردمی و مجموعههای مختلف بهصورت مستقل راهی تهران و مشهد شدند.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فارس همچنین از حضور گسترده مردم با خودروهای شخصی خبر داد و گفت: بیش از ۵۰ هزار خودروی شخصی بهصورت خانوادگی در این مراسمها شرکت کردند که در مجموع، شمار زائران اعزامی از استان فارس به حدود ۳۰۰ هزار نفر رسید.
حجت الاسلام والمسلمین ملکمکان در ادامه به تشریح برنامههای بزرگداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی در استان فارس پرداخت و گفت: این ویژهبرنامهها از روز شنبه، ۱۳ تیر، با اجتماع بانوان در حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) آغاز شد.
وی افزود: امروز یکشنبه ۱۴ تیر، اجتماع کارکنان دستگاههای اجرایی و نهادهای دولتی برگزار شد و فردا دوشنبه ۱۵ تیر، فرهنگیان استان در حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) گرد هم خواهند آمد.
به گفته وی، روز سهشنبه، ۱۶ تیر برنامه ویژه دانشگاهیان و حوزویان برگزار میشود و روز چهارشنبه ۱۷ تیر نیز نیروهای مسلح در مراسم بزرگداشت رهبر شهید حضور خواهند یافت.
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