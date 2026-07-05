به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، حسینعلی امیری، در آیین بزرگداشت رهبر شهید انقلاب در حرم شاهچراغ(ع) اظهار کرد: استان فارس با برخورداری از دانشگاههای معتبر، حوزههای علمیه و استادان برجسته، ظرفیت مناسبی برای انجام پژوهشهای عمیق درباره شخصیت رهبر شهید دارد و لازم است از این ظرفیت برای معرفی مفاخر و سرمایههای فکری کشور به نسل جوان استفاده شود.
وی افزود: لازم است درباره شخصیت، سیره، سلوک، دیدگاهها، راهبردها و شیوه مدیریتی رهبر شهید تحقیقات گستردهتری انجام شود تا نسل امروز بیش از گذشته با ابعاد مختلف این شخصیت آشنا شود.
استاندار فارس در ادامه با اشاره به نقش رهبر شهید در شکلگیری توان دفاعی جمهوری اسلامی گفت: آیندهنگری و تدبیر ایشان در حوزه دکترین دفاعی، کشور را برای مواجهه با تهدیدها آماده کرد.
امیری افزود: اگر این دوراندیشی وجود نداشت، ایران در جنگ ۱۲ روزه و جنگ سوم با آسیبهای جدی روبهرو میشد، اما به واسطه همین نگاه راهبردی، نیروهای مسلح کشور در همان ساعات نخست توانستند ضربات سنگینی به دشمن وارد کنند.
وی ادامه داد: این روحیه اقتدار و اعتماد به نفس ملی، حاصل شجاعتی بود که رهبر شهید در ساختار دفاعی کشور ایجاد کردند و امروز نیز مایه افتخار ملت ایران است.
نماینده عالی دولت در فارس با بیان اینکه رهبری امت اسلامی صرفاً یک مسئولیت سیاسی نیست، اظهار کرد: این جایگاه حقیقتی الهی است که تحقق آن در گرو برخورداری از فضایل انسانی و تجلی صفات الهی بر پایه بینش توحیدی است.
وی افزود: رهبر شهید انقلاب علاوه بر شرایطی که در اصل ۱۰۹ قانون اساسی برای رهبری پیشبینی شده، از ویژگیهای برجسته دیگری نیز برخوردار بودند و اشراف ایشان بر حوزههای علمی، فرهنگی و مدیریتی، کشور را در عبور از بحرانهای مختلف یاری کرد.
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