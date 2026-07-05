به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، محمدحسن اسدی با حضور در آیین میلیونی بدرقه قائد شهید جهان اسلام در تهران، فضای حاکم بر مصلای پایتخت را نمادی از همبستگی امت اسلامی و آزادگان جهان با امام شهید و ولی‌زمان عنوان کرد و گفت: این حضور باشکوه، جلوه‌ای از وفاداری بی‌مانند مردم و تجلی پیوند عمیق امت و ولایت است.

وی ضمن ادای احترام به مقام والای رهبر شهید، افزود: موج خروشان حضور مردم در این آیین، بار مسئولیت مدیران را در قبال این ملت ایثارگر سنگین‌تر از گذشته کرده است.

اسدی در ادامه با اشاره به تجدید بیعت مردم با ولی‌زمان، تصریح کرد: استمرار مسیر انقلاب اسلامی جز با کار جهادی، تلاش صادقانه و خدمت بی‌منت مسئولان به مردم امکان‌پذیر نیست.

شهردار شیراز در ادامه با بیان اینکه در مکتب امام شهید، مبارزه با نظام سلطه در گرو خدمت به مردم و مقابله با فساد است، گفت: مسئولان باید این اصل را سرلوحه اقدامات خود قرار دهند.