دنیا از عظمت حضور مردم در مراسم وداع با رهبر شهید متحیر شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آیتالله العظمی نوری همدانی در دیدار جمعی از شرکتکنندگان در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی، با اشاره به جایگاه والا و برجسته آن شهید، بیان کردند: شاید امروز برای بسیاری از افراد هنوز بهدرستی روشن نباشد که چه شخصیت ممتاز و بزرگی را از دست دادهایم. بنده ایشان را از دهه ۳۰ میشناسم و سراسر زندگی ایشان سرشار از نکات مهم، ارزشمند و قابل توجه بود.
ایشان در ادامه تأکید کردند: دشمنان بدانند که این حضور حماسی، تنها بخشی از ارادتمندان ایشان را نشان میدهد و این مرد الهی در سراسر جهان علاقهمندان و دلبستگان فراوانی دارد.
مرجع عالیقدر شیعیان ادامه دادند: همه باید بدانند نزاع ما با تفکر استکباری و ظلم و جنایتی است که از سوی استکبار یعنی آمریکا و صهیونیست، در حال انجام است و این ملت هیچ وقت ظلم پذیر نخواهد شد، یعنی فرهنگ دینی ما اجازه نمیدهد با ظالم و استکبار همراه باشیم.
آیت الله نوری همدانی با محکوم کردن عاملان این جنایت، تصریح کردند: عاملان این جنایت بدانند که قصاص آنان قطعی است.
ایشان همچنین در توصیه به مسئولان کشور، گفتند: مسئولان قدر این مردم را بدانند و با حفظ وحدت و همبستگی، برای حل مشکلات کشور تلاش کنند و از رکن رکین ولایت فقیه حراست و صیانت کنند و معتقدم هدف اصلی و نخست دشمن تضعیف این جایگاه است و هشدار میدهم به همه خصوصاً خواص و مسئولان به طور جدی به این موضوع توجه کنند.
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